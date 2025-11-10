Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái bàn giao chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trước đó, khi đang trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên. Ảnh Bộ Quốc phòng

Còn ông Vũ Trung Kiên khi đang trên cương vị Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, được Thủ tướng bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Trung Kiên được giao đảm nhiệm nhiệm vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc bổ nhiệm Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vũ Trung Kiên giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với hai đồng chí và tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Trung tướng Vũ Trung Kiên trên cương vị mới, tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả, thành tích mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua; cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thường xuyên bám nắm chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là ở vùng vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, biển đảo.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, mấu chốt là “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới vững chắc. Làm tốt công tác vận động quần chúng, đồng bào dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy các cấp, cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Phối hợp bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, thực sự là “điểm tựa của bản làng” , chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới. Tăng cường củng cố đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các quân khu kiểm tra, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. Duy trì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong hệ thống tổ chức quân sự địa phương bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Thực hiện tốt vai trò chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật. Chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, giao lưu biên phòng; giao lưu sĩ quan trẻ với lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc, Lào, Campuchia. Trước mắt, phối hợp tham mưu tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 2...