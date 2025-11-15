Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Thế giới
Thứ bảy, ngày 15/11/2025 13:33 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: Góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới với khu vực Trung Đông - châu Phi

+ aA -
PV Thứ bảy, ngày 15/11/2025 13:33 GMT+7
Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Kuwait, Algeria và Nam Phi; thời điểm hiện nay quan hệ giữa Việt Nam và 3 nước đang trên đà phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất; Việt Nam và cả ba nước đều ở “tâm thế” mới trên con đường phát triển của mình. Trên bình diện đa phương, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: BNG.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao đổi với báo chí trước chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, Algeria và Nam Phi.

* Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, thăm chính thức Algeria và Kuwait của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

- Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 - 24/11/2025.

Tiếp nối các hoạt động đối ngoại Cấp cao sôi động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang những ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương, qua đó tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ và nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của chúng ta.

Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, hiện đảm nhiệm Chủ tịch G20 năm 2025 và là thành viên chủ chốt của nhóm BRICS. Algeria là một trong những nước có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực, đang là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2025. Kuwait đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025.

Về song phương, Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Kuwait, Algeria và Nam Phi; thời điểm hiện nay quan hệ giữa Việt Nam và 3 nước đang trên đà phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất; Việt Nam và cả ba nước đều ở “tâm thế” mới trên con đường phát triển của mình.

Các nước Trung Đông - châu Phi coi Việt Nam là hình mẫu về thành công trong đổi mới và phát triển, hình mẫu về đóng góp ngày càng tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Điều này là cơ sở quan trọng làm gia tăng tin cậy chính trị và sự chia sẻ các giá trị chung giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Trung Đông - châu Phi.

Theo đó, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang thông điệp quan trọng về việc Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác cũng như với khu vực, hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, chiến lược, sâu sắc và thực chất hơn.

Chuyến công tác cũng là dịp để Việt Nam đẩy mạnh kết nối với ba điểm đến chiến lược của khu vực, qua đó, không chỉ nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với ba nước mà góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông - châu Phi trên tinh thần tin cậy, bền vững, cùng hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Trên bình diện đa phương, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt G20, về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

Tham dự Hội nghị lần này là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.

Từ nhu cầu, kinh nghiệm thực tiễn của một nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, tăng trưởng cao, độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có những chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng để cùng các nước xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao..., qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

* Theo Thứ trưởng, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh những lĩnh vực hợp tác cụ thể nào đối với các nước Nam Phi, Algeria và Kuwait? Và Việt Nam sẽ có những sáng kiến, đóng góp nào khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20?

- Trước hết cần khẳng định trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị vững chắc, với định hướng từ các nghị quyết chiến lược, quan trọng của Bộ Chính trị, quan hệ giữa Việt Nam và Nam Phi, Algeria và Kuwait đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thực chất và toàn diện.

Chúng ta đều biết Nam Phi là Đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi; Kuwait là quốc gia đầu tiên trong GCC thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976; Algeria là đối tác truyền thống, là người bạn thủy chung của Việt Nam trong suốt 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn nhiệt thành giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước.

Về chính trị, Việt Nam và các nước đã xây dựng được nền móng quan hệ và tạo dựng sự tin cậy chính trị vững chắc, tạo nền tảng cho phát triển song phương trong thời gian tới. Hợp tác trên các diễn đàn đa phương trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm luôn được củng cố và tăng cường.

Trong kinh tế, thương mại và đầu tư, cả Nam Phi, Kuwait và Algeria là những đối tác thương mại lớn, giàu tiềm năng của Việt Nam ở Trung Đông - châu Phi.

Cụ thể, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi; Kuwait là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông, là đối tác ODA, đối tác năng lượng quan trọng; Algeria là đối tác tiềm năng lớn với hình mẫu đầu tư hiệu quả là Dự án dầu khí Bir Seba của Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) tại Algeria.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như: Quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học... đang đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến công tác của Thủ tướng sẽ đưa quan hệ Việt Nam với các nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, khoáng sản, logistics, chuỗi cung ứng xanh và đổi mới sáng tạo với Nam Phi; mở rộng hợp tác năng lượng, đầu tư, thương mại, công nghiệp chế biến, nông nghiệp thông minh, giáo dục và đào tạo với Algeria và với Kuwait là đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng xanh, an ninh lương thực, ODA và công nghiệp Halal.

Chúng ta mong muốn thiết lập hành lang ưu tiên cho dòng vốn, công nghệ, hàng hóa và nhân lực được lưu chuyển thuận lợi, mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt.

Cùng với đó, chúng ta cũng sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch, thúc đẩy gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại ba nước với sở tại cũng như với quê hương, đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, với tư cách Khách mời của Chủ tịch G20 Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu trong giai đoạn định hình lại và xây dựng các quy tắc, luật lệ toàn cầu hiện nay.

Thông qua những thông điệp, sáng kiến và đề xuất cụ thể đó, cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận rõ nét hơn về đất nước Việt Nam đang quyết tâm đổi mới để bước vào kỷ nguyên phát triển vươn mình; đã, đang và sẽ tiếp tục là một đối tác tin cậy, ngày càng chủ động, tích cực, trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững cho nhân loại.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.

Tham khảo thêm

Quốc hội Mỹ đề xuất ông Trump có thể tịch thu một nửa tài sản của Nga

Quốc hội Mỹ đề xuất ông Trump có thể tịch thu một nửa tài sản của Nga

Ukraine giáng đòn chí mạng vào cảng dầu chiến lược, Nga mất 2% nguồn cung toàn cầu

Ukraine giáng đòn chí mạng vào cảng dầu chiến lược, Nga mất 2% nguồn cung toàn cầu

Ông Trump bất ngờ ra đòn điều tra mạng lưới Epstein liên quan tới giới tinh hoa đảng Dân chủ

Ông Trump bất ngờ ra đòn điều tra mạng lưới Epstein liên quan tới giới tinh hoa đảng Dân chủ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ở Ukraine, người bán hoa giờ cũng chế tạo UAV biến nó trở thành vũ khí thống trị chiến trường

Trước chiến tranh, Kseniia Kalmus là một nghệ nhân cắm hoa, sở hữu một cửa hàng hoa ở Kiev. Nhưng giờ đây cô chế tạo UAV để dùng chống lại lực lượng Nga. Ở Ukraine hiện có nhiều cơ sở chế tạo UAV tự phát như vậy, biến vũ khí này trở thành thứ thống trị trên chiến trường.

Kiev đã trở thành nơi nguy hiểm với ông Zelensky

Thế giới
Kiev đã trở thành nơi nguy hiểm với ông Zelensky

Chuyên gia: Phương Tây sẵn sàng kết liễu Nga với tư cách là một cường quốc

Thế giới
Chuyên gia: Phương Tây sẵn sàng kết liễu Nga với tư cách là một cường quốc

Một phút Nga bất cẩn, Ukraine lập tức oanh tạc 4 mục tiêu trọng yếu của Moscow

Thế giới
Một phút Nga bất cẩn, Ukraine lập tức oanh tạc 4 mục tiêu trọng yếu của Moscow

'Napoleon Zelensky sẽ sớm ra đi' - Nhà tài phiệt Ukraine dự đoán kết cục bi thảm

Thế giới
'Napoleon Zelensky sẽ sớm ra đi' - Nhà tài phiệt Ukraine dự đoán kết cục bi thảm

Đọc thêm

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật