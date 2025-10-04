Thủ tục hành chính, tiếng ồn và hạ tầng đô thị là những “điểm nóng” được người dân phản ánh nhiều nhất

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương lục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam
Sau hơn 15 năm miệt mài nghiên cứu, sáng chế máy nông nghiệp, ông Phạm Văn Hát, nông dân xã Tân Kỳ, Hải Phòng (địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập Hải Phòng, Hải Dương) đã sáng chế, thiết kế, chế tạo hàng chục loại máy nông nghiệp. Nhiều sản phẩm máy nông nghiệp do nông dân này sáng chế đã được xuất khẩu, trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh sáng tạo từ đồng ruộng quê hương, mang dấu ấn Việt Nam.