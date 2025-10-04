Thủ tục hành chính, tiếng ồn và hạ tầng đô thị là những “điểm nóng” được người dân phản ánh nhiều nhất

Sở Khoa học-Công nghệ vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM “Kết quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng Thông tin 1022.

Cụ thể, trong tháng 9/2025, hệ thống Cổng Thông tin 1022 TP.HCM đã tiếp nhận hơn 13.400 phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt 93,77%, thể hiện nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và phản hồi nhanh chóng những vấn đề dân sinh.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2025, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 32.000 PAKN, trong đó 97,38% được xử lý đúng hạn. Sở KH&CN cũng đã công bố bảng xếp hạng các đơn vị có tỷ lệ giải quyết phản ánh tốt nhất, nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động hành chính công.

Thủ tục hành chính, tiếng ồn và hạ tầng đô thị là “điểm nóng”

Theo thống kê, thủ tục hành chính công tiếp tục là lĩnh vực có số lượng phản ánh cao nhất với hơn 6.400 trường hợp, chiếm gần một nửa tổng số phản ánh trong tháng. Nguyên nhân chủ yếu không xuất phát từ sự chậm trễ của cán bộ, mà do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống (Công an, BHXH, Sở Nội vụ...), khiến nhiều người dân phải gửi lại hồ sơ nhiều lần. Các điểm nóng được ghi nhận tại phường Linh Trung và phường Bình Hưng Hòa – nơi có mật độ dân cư cao, nhu cầu chứng thực, tạm trú, đất đai lớn.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2025, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 32.000 phản ánh kiến nghị của người dân qua cổng thông tin 1022. Ảnh: CTV

Trong khi đó, lĩnh vực hạ tầng đô thị cũng ghi nhận 2.402 phản ánh, chủ yếu về ổ gà, sụt lún, hư hỏng mặt đường và thoát nước kém. Tỷ lệ xử lý trễ hạn ở nhóm này đạt 4,41%. Các khu vực Bình Hưng Hòa, Linh Xuân, Long Trường, An Lạc được xác định là điểm nóng do mật độ phương tiện nặng và xây dựng cao, dẫn đến hạ tầng xuống cấp nhanh.

Tiếng ồn đô thị tiếp tục là vấn đề gây bức xúc lớn với hơn 1.300 phản ánh – phần nhiều đến từ hoạt động xây dựng, kinh doanh, karaoke tự phát hoặc phát loa quảng cáo ban đêm. Nhiều phản ánh cho thấy sự xung đột giữa nhu cầu kinh tế và quyền nghỉ ngơi của người dân, đặc biệt tại các phường Hiệp Bình Phước, Bình Hưng Hòa và Long Trường.

Khen thưởng đơn vị xử lý tốt

Đáng chú ý, trong lĩnh vực xe buýt, hệ thống ghi nhận 1.722 phản ánh nhưng không có trường hợp nào bị xử lý trễ hạn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho thấy vấn đề nằm ở thái độ phục vụ và chất lượng phương tiện, như xe cũ, không vệ sinh, chạy sai giờ, bỏ trạm… – ảnh hưởng đến niềm tin của người dân với phương tiện công cộng.

Lĩnh vực xe buýt, hệ thống ghi nhận 1.722 phản ánh nhưng không có trường hợp nào bị xử lý trễ hạn. Ảnh: H.V

Sở KH&CN đánh giá, ba nhóm vấn đề nổi cộm nhất trong tháng 9 gồm: Lỗi kỹ thuật trong hệ thống dịch vụ công, tiếng ồn và vệ sinh môi trường, cùng với tình trạng hạ tầng giao thông – thoát nước xuống cấp. Để khích lệ tinh thần phục vụ, Sở kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở KH&CN phối hợp Sở Nội vụ tham mưu hình thức khen thưởng các đơn vị có kết quả xử lý phản ánh tốt, qua đó lan tỏa phong trào hành động vì người dân, hướng đến chính quyền đô thị phục vụ, hiện đại và minh bạch.