Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Chuyển động Sài Gòn
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 11:10 GMT+7

Thủ tục hành chính, tiếng ồn và hạ tầng đô thị là những “điểm nóng” được người dân phản ánh nhiều nhất

+ aA -
Hồ Văn Thứ bảy, ngày 04/10/2025 11:10 GMT+7
Qua Cổng Thông tin 1022, người dân TP.HCM phản ánh nhiều nhất về lỗi thủ tục hành chính, hạ tầng xuống cấp và tiếng ồn đô thị… dù tỷ lệ xử lý đạt hơn 93%.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sở Khoa học-Công nghệ vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM “Kết quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng Thông tin 1022.

Cụ thể, trong tháng 9/2025, hệ thống Cổng Thông tin 1022 TP.HCM đã tiếp nhận hơn 13.400 phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt 93,77%, thể hiện nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và phản hồi nhanh chóng những vấn đề dân sinh.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2025, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 32.000 PAKN, trong đó 97,38% được xử lý đúng hạn. Sở KH&CN cũng đã công bố bảng xếp hạng các đơn vị có tỷ lệ giải quyết phản ánh tốt nhất, nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động hành chính công.

Thủ tục hành chính, tiếng ồn và hạ tầng đô thị là “điểm nóng”

Theo thống kê, thủ tục hành chính công tiếp tục là lĩnh vực có số lượng phản ánh cao nhất với hơn 6.400 trường hợp, chiếm gần một nửa tổng số phản ánh trong tháng. Nguyên nhân chủ yếu không xuất phát từ sự chậm trễ của cán bộ, mà do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống (Công an, BHXH, Sở Nội vụ...), khiến nhiều người dân phải gửi lại hồ sơ nhiều lần. Các điểm nóng được ghi nhận tại phường Linh Trung và phường Bình Hưng Hòa – nơi có mật độ dân cư cao, nhu cầu chứng thực, tạm trú, đất đai lớn.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2025, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 32.000 phản ánh kiến nghị của người dân qua cổng thông tin 1022. Ảnh: CTV

Trong khi đó, lĩnh vực hạ tầng đô thị cũng ghi nhận 2.402 phản ánh, chủ yếu về ổ gà, sụt lún, hư hỏng mặt đường và thoát nước kém. Tỷ lệ xử lý trễ hạn ở nhóm này đạt 4,41%. Các khu vực Bình Hưng Hòa, Linh Xuân, Long Trường, An Lạc được xác định là điểm nóng do mật độ phương tiện nặng và xây dựng cao, dẫn đến hạ tầng xuống cấp nhanh.

Tiếng ồn đô thị tiếp tục là vấn đề gây bức xúc lớn với hơn 1.300 phản ánh – phần nhiều đến từ hoạt động xây dựng, kinh doanh, karaoke tự phát hoặc phát loa quảng cáo ban đêm. Nhiều phản ánh cho thấy sự xung đột giữa nhu cầu kinh tế và quyền nghỉ ngơi của người dân, đặc biệt tại các phường Hiệp Bình Phước, Bình Hưng Hòa và Long Trường.

Khen thưởng đơn vị xử lý tốt

Đáng chú ý, trong lĩnh vực xe buýt, hệ thống ghi nhận 1.722 phản ánh nhưng không có trường hợp nào bị xử lý trễ hạn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho thấy vấn đề nằm ở thái độ phục vụ và chất lượng phương tiện, như xe cũ, không vệ sinh, chạy sai giờ, bỏ trạm… – ảnh hưởng đến niềm tin của người dân với phương tiện công cộng.

Lĩnh vực xe buýt, hệ thống ghi nhận 1.722 phản ánh nhưng không có trường hợp nào bị xử lý trễ hạn. Ảnh: H.V

Sở KH&CN đánh giá, ba nhóm vấn đề nổi cộm nhất trong tháng 9 gồm: Lỗi kỹ thuật trong hệ thống dịch vụ công, tiếng ồn và vệ sinh môi trường, cùng với tình trạng hạ tầng giao thông – thoát nước xuống cấp. Để khích lệ tinh thần phục vụ, Sở kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở KH&CN phối hợp Sở Nội vụ tham mưu hình thức khen thưởng các đơn vị có kết quả xử lý phản ánh tốt, qua đó lan tỏa phong trào hành động vì người dân, hướng đến chính quyền đô thị phục vụ, hiện đại và minh bạch.

Tham khảo thêm

Chủ tịch TP.HCM: Không thực hiện số hoá thủ tục, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm

Chủ tịch TP.HCM: Không thực hiện số hoá thủ tục, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

TP.HCM đẩy mạnh phong trào phòng cháy chữa cháy tại chỗ

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, đặt mục tiêu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và nhân rộng các mô hình PCCC tại chỗ.

Công an triệt phá nhóm "cẩu tặc", bắt giữ 3 người liên quan

Chuyển động Sài Gòn
Công an triệt phá nhóm 'cẩu tặc', bắt giữ 3 người liên quan

TP.HCM rà soát nhiều dự án: Chủ đầu tư khắc phục vi phạm mới được cấp sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM rà soát nhiều dự án: Chủ đầu tư khắc phục vi phạm mới được cấp sổ hồng

Phường An Phú Đông ra mắt 'Tổ công tác 3 trong 1' và ứng dụng 'SOS ANTT', giữ vững an ninh trật tự

Chuyển động Sài Gòn
Phường An Phú Đông ra mắt 'Tổ công tác 3 trong 1' và ứng dụng 'SOS ANTT', giữ vững an ninh trật tự

Đọc thêm

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương lục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam
Nhà nông

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp, cả làng ở Hải Dương lục lăn, sở hữu 40 sáng chế mang dấu ấn Việt Nam

Nhà nông

Sau hơn 15 năm miệt mài nghiên cứu, sáng chế máy nông nghiệp, ông Phạm Văn Hát, nông dân xã Tân Kỳ, Hải Phòng (địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập Hải Phòng, Hải Dương) đã sáng chế, thiết kế, chế tạo hàng chục loại máy nông nghiệp. Nhiều sản phẩm máy nông nghiệp do nông dân này sáng chế đã được xuất khẩu, trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh sáng tạo từ đồng ruộng quê hương, mang dấu ấn Việt Nam.

Loại rau dân dã 'chuyên gia dưỡng gan', mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại rau dân dã "chuyên gia dưỡng gan", mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Hãy ăn loại rau này nhiều nhất có thể vào mùa thu. Loại rau này có thể dưỡng ẩm cho ruột, giải độc gan và rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Lần đầu diễn ra Lễ hội mùa thu Yên Tử ở Quảng Ninh
Văn hóa - Giải trí

Lần đầu diễn ra Lễ hội mùa thu Yên Tử ở Quảng Ninh

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội mùa thu Yên Tử - “Sắc thu thiền định” nhằm quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, thu hút ngày càng đông du khách đến với Yên Tử.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nhiều lần vi phạm quy định về nhập cảnh
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nhiều lần vi phạm quy định về nhập cảnh

Pháp luật

Sang Campuchia làm cho công ty nước ngoài chuyên về đánh bạc, lừa đảo trên mạng, bị xử lý nhiều lần khi về Việt Nam, nhưng đối tượng tiếp tục tái phạm.

Bí ẩn về kho báu 750 tấn vàng của đế chế Inca
Đông Tây - Kim Cổ

Bí ẩn về kho báu 750 tấn vàng của đế chế Inca

Đông Tây - Kim Cổ

Huyền thoại 750 tấn vàng của đế chế Inca xuất hiện từ thời người Tây Ban Nha xâm chiếm Nam Mỹ, dẫn đến hàng loạt các cuộc thám hiểm trong suốt hơn 500 năm.

Viktor Lê được đặc cách ở U23 Việt Nam
Thể thao

Viktor Lê được đặc cách ở U23 Việt Nam

Thể thao

Viktor Lê là cầu thủ duy nhất không hội quân đúng ngày với U23 Việt Nam. Nhưng lý do mà anh đưa ra được Ban huấn luyện thông cảm và chấp nhận.

'Bênh vực Hoàng Hường' sau cáo buộc kê khai sai thuế GTGT gần 2.000 tỷ đồng: Bao biện, cổ súy cho vi phạm
Bạn đọc

"Bênh vực Hoàng Hường" sau cáo buộc kê khai sai thuế GTGT gần 2.000 tỷ đồng: Bao biện, cổ súy cho vi phạm

Bạn đọc

Sau khi cơ quan Công an khởi tố Hoàng Hường, trên mạng xã hội nhiều người lại chọn cách bênh vực theo hướng “làm sai cũng được, miễn là đi từ thiện, giúp người”. Theo các chuyên gia, tư duy bao biện như trên là rất nguy hiểm, có thể cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Trump điều gấp 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Chicago, chuyện gì đang xảy ra?
Điểm nóng

Ông Trump điều gấp 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Chicago, chuyện gì đang xảy ra?

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh điều 300 lính Vệ binh Quốc gia đến Chicago, Nhà Trắng thông báo.

Kiểm lâm Lạng Sơn phối hợp cơ quan Công an kiểm tra xưởng bóc gỗ sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Kiểm lâm Lạng Sơn phối hợp cơ quan Công an kiểm tra xưởng bóc gỗ sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Liên quan đến phản ánh trên Báo Điện tử Dân Việt tại loạt bài “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn", Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cho biết đang phối hợp với cơ quan Công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thủ tướng chỉ đạo: Kiểm soát giá nhà đất, xử lý ngân hàng SCB và các ngân hàng yếu kém
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo: Kiểm soát giá nhà đất, xử lý ngân hàng SCB và các ngân hàng yếu kém

Kinh tế

Kết luận tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ nêu hàng loạt những giải pháp để ổn định kinh tế, tăng trưởng và phát triển, trong đó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá nhà đất, xử lý các ngân hàng yếu kém, trong đó có SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km. Dự báo đến 1 giờ sáng mai, bão số 11 trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu dần.

Tiền lương của công chức xã bao giờ thay đổi?
Xã hội

Tiền lương của công chức xã bao giờ thay đổi?

Xã hội

Trước khi có tiền lương mới được tính toán theo vị trí việc làm, thang bảng lương thì cán bộ, công chức, viên chức vẫn sẽ nhận mức lương và phụ cấp như lúc còn làm việc ở đơn vị cũ (trước ngày 1/7/2025).

Thị trường ô tô Việt cuối năm: Xe điện bứt tốc, sedan “hụt hơi”, đại lý đua khuyến mãi
Kinh tế

Thị trường ô tô Việt cuối năm: Xe điện bứt tốc, sedan “hụt hơi”, đại lý đua khuyến mãi

Kinh tế

Thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2025 đang đứng giữa hai lực kéo: Cơ hội bứt phá nhờ công nghệ xe xanh – số hóa, và áp lực cạnh tranh khốc liệt về giá, chi phí, hạ tầng.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khoác “áo mới'
Thể thao

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khoác “áo mới"

Thể thao

Trang phục tập luyện của CLB Công an TP.HCM đã có 2 nhà tài trợ là Sacombank và Eximbank. Ngoài ra, sân tập luyện của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng có diện mạo mới khi được lắp hệ thống biển bảng của nhà tài trợ.

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?
Nhà nông

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Nhà nông

Từ trăn trở nâng cao giá trị của mô hình nuôi lươn không bùn, ông Nguyễn Minh Hà, xã Châu Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm bỏ cấp huyện) đã mạnh dạn đầu tư và phát triển sản phẩm lươn sấy đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần
Tin tức

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

Tin tức

Trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025, diễn ra Đại hội Đảng bộ của nhiều tỉnh. Tại đây, các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự được công bố. Theo đó có nhiều Bí thư Tỉnh ủy đã được điều động, luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác hoặc về Trung ương.

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025
Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025

Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh đột ngột phải nhập viện với tình hình sức khỏe không tốt ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (5/10).

Toan tính đủ đường lấy chồng 'tổng tài', tôi tức nghẹn khi anh nói một câu
Gia đình

Toan tính đủ đường lấy chồng "tổng tài", tôi tức nghẹn khi anh nói một câu

Gia đình

Một câu nói đó thôi, mà tất cả thế giới màu hồng tôi tự vẽ ra bỗng chốc sụp đổ. Tôi điếng người. Cổ họng nghẹn đắng lại, không thể thốt nên lời.

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”
Xã hội

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”

Xã hội

"Đừng chỉ học để biết, hãy học để thay đổi. Đừng chỉ học để thi, hãy học để sáng tạo. Đừng chỉ học để có việc làm, hãy học để tạo ra việc làm cho người khác", NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ.

Công Phượng lại gặp hạn
Thể thao

Công Phượng lại gặp hạn

Thể thao

Giữa lúc Nguyễn Công Phượng tưởng chừng đã tìm được đường quay lại phong độ đỉnh cao, anh lại dính chấn thương.

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra
Điểm nóng

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra

Điểm nóng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết tất cả các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn cầu, theo hãng tin Kurir.

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm
Nhà nông

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Nhà nông

Gần 10 năm gắn bó với mô hình nuôi ốc nhồi-con đặc sản bình dân, anh Vũ Hồng Thái, khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (địa bàn TX Quảng Yên trước đây) trở thành hộ khá giả với mức thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm.

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?
Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?

Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio trở lại với vai diễn Bob Ferguson trong bộ phim “One battle after another”, có khả năng giúp anh giành tượng vàng Oscar lần thứ hai.

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?

Đông Tây - Kim Cổ

Khi nhắc đến Hòa Thân, ai cũng biết đây là một một nhân vật khét tiếng với danh xưng “đệ nhất quan tham” trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại vượt qua được...

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?

Nhà nông

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến bão số 11 (bão MATMO) sẽ đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong khoảng nửa đêm nay và rạng sáng mai.

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?
Thể thao

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?

Thể thao

Trên trang facebook cá nhân, Trương Vinh Hiển đã gửi lời xin lỗi tới NHM về drama vừa qua, đồng thời nhận đó là bài học đích đáng đối với anh. Về phía Lý Hoàng Nam, tay vợt này cũng xác nhận, Trương Vinh Hiển gửi lời xin lỗi tới mình và mong muốn NHM nhìn nhận sự việc một cách bao dung hơn...

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Chuyển động Sài Gòn

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ với nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt trò leo cột mỡ thu hút đông đảo người dân, họ sẵn sàng rút tiền thưởng nóng cho các ngư dân leo cột mỡ.

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – 'biểu tượng văn hóa mới' bên Hồ Tây
Tin tức

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – "biểu tượng văn hóa mới" bên Hồ Tây

Tin tức

Một “biểu tượng văn hóa - nghệ thuật” mới đang được hình thành giữa lòng Hồ Tây (Hà Nội), không chỉ là công trình kiến trúc, Nhà hát Opera Hà Nội còn là tuyên ngôn về khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại và hội nhập – nơi văn hóa Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
Xã hội

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
9

Xã hội

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP.Huế đã có văn bản báo cáo Sở GDĐT thành phố về vụ việc một nữ sinh của trường này bị đánh, quay video clip.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km. Cũng trong hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão MATMO).

Tin đọc nhiều

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

4

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

5

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA