Thủ tướng: Cần mạnh dạn chỉ định thầu miễn là công khai, không tham nhũng, tiêu cực

Sáng 5/8, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Chính phủ khái quát 9 nhóm thành tựu của Bộ, đồng thời người đứng đầu Chính phủ cho biết Bộ Xây dựng hiện được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm, kỳ vọng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn).

Nhiệm kỳ này, cả nước đã dành 600 nghìn tỷ đồng cho giao thông vận tải, chiếm khoảng 1/4 tổng số vốn đầu tư phát triển của cả đất nước.

"Giao thông đi trước mở đường, nếu không tập trung nguồn vốn, nếu không đẩy lùi được tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thì không thể có những công trình như hôm nay. Các công trình càng kéo dài thì càng đội vốn, càng lãng phí", Thủ tướng nói.

Về đột phá hạ tầng, đề cập dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng cho biết trong lần đầu tiên tới hiện trường dự án vào đầu năm 2023, thì ban quản lý dự án vẫn chưa có con dấu, tức là chưa hoạt động, nhưng sau đó đã được thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt và dự kiến cuối năm nay sân bay này sẽ cơ bản hoàn thành.

"Tới cuối nhiệm kỳ này, chúng ta sẽ có ít nhất 3.000 km cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, mở ra không gian phát triển mới, các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ mới, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Thực tiễn cho thấy tỉnh, thành phố nào phát triển tốt hạ tầng giao thông thì tăng trưởng 2 con số nhiều năm liền, như Hải Phòng, Quảng Ninh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo Thủ tướng, thời gian qua, ngành Xây dựng đã cùng các cơ quan liên quan quyết tâm, nỗ lực tháo gỡ, đưa vào hoạt động các dự án kéo dài như một số tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM.

Bên cạnh những kết quả, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập liên quan phát triển thị trường bất động sản, phân khúc nhà ở cho người thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Đồng thời, chưa khai thác hiệu quả lợi thế rất lớn về đường biển, đường thủy nội địa; phát triển đô thị nhanh nhưng chưa bền vững với các vấn đề về ách tắc giao thông, ô nhiễm, môi trường sống; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số còn chậm; một số cơ chế, chính sách xoay chuyển chậm, nhiều thủ tục còn rườm rà.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Trước mắt, tới cuối năm 2025 phải hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc (để đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc), trên 1.700 km đường ven biển.

Cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Triển khai các dự án đường sắt gắn với thu hút chuyển giao công nghệ, khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phát triển các cảng biển, cảng thủy nội địa…

Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Bộ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, gồm xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, thể chế, cơ chế chính sách, hành lang pháp lý, tiêu chuẩn, tiêu chí, công cụ để giám sát kiểm tra, thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật…

Thủ tướng lưu ý xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi để huy động nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, mạnh dạn áp dụng các hình thức chỉ định thầu với các nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, miễn là công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực.

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu hoàn thành trong tháng 8 này, Thủ tướng yêu cầu quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025; đến năm 2030 đạt tối thiểu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng chuẩn bị tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn nhân dịp 80 năm Quốc khánh; cùng các cơ quan làm tốt công tác xây dựng, chuẩn bị trường lớp cho các cháu học sinh trước thềm năm học mới, nhất là những trường lớp bị sụp đổ, hư hỏng do thiên tai, dứt khoát không để các cháu học sinh thiếu trường lớp và không để thiếu cơ sở khám chữa bệnh cho người dân.