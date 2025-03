Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp qua ngân hàng

Ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện vừa chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban, theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện được cải thiện tích cực; giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34%. Trong đó nhiều khu vực công thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt đạt 100%.

Tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược tài chính toàn diện quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp mọi người dân và doanh nghiệp tiếp cận được những nguồn lực và các dịch vụ tài chính cần thiết để nâng cao mức sống của người dân, thúc đẩy tiết kiệm và đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Việc phát triển tài chính toàn diện quốc gia được hứa hẹn sẽ mang lại những lợi ích to lớn, tích cực cho xã hội và nền kinh tế như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm bất bình đẳng, ổn định tài chính, phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Theo lãnh đạo Chính phủ, trong giao dịch dân sự và các ứng dụng Chính phủ điện tử người dân phải được tiếp cận nguồn vốn, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, cũng như được bảo vệ an toàn, an ninh khi tiếp cận các dịch vụ mang tính số hóa vì bên cạnh mặt tích cực của chuyển đổi số thì nổi lên vấn đề an toàn, sự lợi dụng của các đối tượng xấu.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, xây dựng hạ tầng thông suốt, phổ biến kiến thức, phát triển công dân số. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt vùng sâu vùng xa, bố trí nguồn lực thực hiện...

Về nhiệm vụ cụ thể, theo Thủ tướng, các bộ ngành liên quan cần ứng dụng hiệu quả công nghệ để tài chính toàn diện thực hiện thông qua nền tảng kỹ thuật số và công nghệ tài chính. Gồm công nghệ như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data)... nhằm tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí.

Để hiện thực hóa chủ trương lớn, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đồng loạt giải pháp. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm nghiên cứu, bổ sung các sản phẩm mới; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế bảo lãnh tín dụng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tính chất cho vay và bảo lãnh tín dụng.

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và có nguồn gốc ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân và doanh nghiệp đối với thu, nộp thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được yêu cầu đẩy mạnh mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng nêu rõ trong thời gian tới, phải nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm các cân đối lớn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó một trong những giải pháp quan trọng, then chốt là đẩy mạnh triển khai thực hiện tài chính toàn diện tại Việt Nam.

"Phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng của mọi công dân với dịch vụ tài chính, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, học sinh, sinh viên", Thủ tướng cho hay.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu quá trình phát triển, người dân phải được thụ hưởng thành quả một cách thực sự. Phải được bảo vệ an toàn, an ninh khi tiếp cận các dịch vụ tài chính, nhất là khi các dịch vụ này được số hóa, không để các đối tượng xấu trục lợi, gây ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

"Làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phân công 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm", Thủ tướng nhấn mạnh.