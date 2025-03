Tại Hội nghị, hàng loạt "ông lớn" bất động sản Vingroup, Sun Group, BRG, Becamex IDC Bình Dương, Viglacera, HUD, UDIC, Nam Long, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Ecopark... đang nêu loạt giải pháp để phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Từ đó góp phần khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội, giải "cơn khát" nhà giá rẻ cho người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Giờ là lúc phải bắt tay vào làm với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm đúng vai, làm tròn vai”. Chủ tịch HoREA nhấn mạnh

Trước khi Hội nghị diễn ra, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kỳ vọng, cuộc họp sẽ đẩy mạnh tinh thần "thần tốc" của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Xuân 1975 đã thể hiện trong "chiến dịch xóa hơn 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát" để hoàn thành vào cuối năm 2025.

Ông Châu nhìn nhận, thị trường bất động sản, năm 2024 đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đã chuyển sang giai đoạn phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng chưa thực sự vững chắc, nên có thể dự báo thị trường bất động sản năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, là năm "bản lề" để chuyển sang giai đoạn phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững từ năm 2026 trở đi, do thị trường bất động sản đang tồn tại nhiều khó khăn như: Thiếu nguồn cung nhà ở, lệch pha phân khúc hay giá nhà neo ở mức cao so với tầm với người dân.

Chính vì vậy, ông Châu đã đề xuất loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trong đó, giải pháp đầu tiên cần khẩn trương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng đang họp bàn "kế" với loạt doanh nghiệp lớn: Vingroup, Sun Group, Becamex đẩy mạnh làm nhà ở xã hội. Ảnh: CTV

Thủ tướng sẽ triển khai thêm gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Trên tinh thần, cùng nhau bắt tay để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng triển khai gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng mới cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo Phó thủ tướng, gói vay ưu đãi này được bố trí từ nguồn ngân sách, giải ngân thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, gói tín dụng này sẽ cho các hộ dân vay để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Thủ tướng bố trí triển khai thêm gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ để vay mua nhà ở xã hội, người dân "rộng cửa" mua nhà giá rẻ. Ảnh: Hạnh Phúc

Trước đó, hồi đầu tháng 10/2024, theo kết luận của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng gói tín dụng này. Nguồn lực của gói tín dụng này lấy từ ngân sách địa phương và khoảng 15.000 tỷ đồng phát hành trái phiếu Chính phủ. Như vậy, vốn của gói 30.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, khác với nguồn lực gói 120.000 tỷ đồng do các ngân hàng thương mại tham gia hỗ trợ.

Đây là tín hiệu tốt cho cả nước khi vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng (nay đã nâng lên 145.000 tỷ đồng) đang gặp khó khăn trong việc giải ngân.

Lý giải về việc khó khăn trong giải ngân, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cho rằng, gói này có thời gian ưu đãi khá ngắn cho cả người mua và chủ đầu tư nên không hấp dẫn.

Trước đó, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã nhấn mạnh: "Hồn cốt của chính sách phát triển nhà ở xã hội là miễn tiền sử dụng đất và tín dụng ưu đãi. Tín dụng ưu đãi vừa hỗ trợ chủ đầu tư xây nhà, lại giúp người thu nhập thấp tiếp cận vốn vay giá rẻ để mua nhà".

Gói tín dụng mới được kỳ vọng người dân sẽ dễ dàng tiếp cận. Ảnh: Thái Nguyễn

Trong phiên họp chính phủ chiều 5/3, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền giải ngân theo chương trình là 2.845 tỷ đồng gồm: 2.580 tỷ đồng cho các chủ đầu tư tại 20 dự án, 265 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án.