Thủ tướng Đức bất ngờ báo tin dữ cho Ukraine giữa lúc Kiev lâm vào tình cảnh nguy cấp

Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh Anadolu

Tại một hội nghị doanh nghiệp ở Berlin hôm thứ Năm, Thủ tướng Merz cho biết ông đã trực tiếp nêu vấn đề này với Tổng thống Volodymyr Zelensky, khẳng định rằng những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ nên phục vụ tại quê nhà – nơi họ “được cần đến” – thay vì chuyển tới Đức.

Chính sách mới về phúc lợi cho người tị nạn

Đồng thời, ông Merz cũng thông báo về các thay đổi sắp được áp dụng đối với hệ thống phúc lợi xã hội dành cho người tị nạn Ukraine tại Đức, với mục tiêu khuyến khích họ đi làm thay vì phụ thuộc vào trợ cấp.

Ông cho biết những người đến Đức sau ngày 1/4/2025 sẽ chỉ được nhận chế độ hỗ trợ theo luật dành cho người xin tị nạn, thay vì khoản trợ cấp thất nghiệp tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa mức chi trả sẽ thấp hơn đáng kể, nhằm tạo động lực để họ tìm việc.

Dự thảo luật của Bộ Lao động

Theo dự thảo luật do Bộ Lao động Đức chuẩn bị, việc cơ cấu lại các gói hỗ trợ sẽ áp dụng với những người tị nạn Ukraine đến Đức sau thời điểm tháng 4/2025. Đây được xem là bước thay đổi lớn so với chính sách trước đây, khi kể từ năm 2022 người Ukraine được hưởng mức phúc lợi rộng rãi hơn theo hệ thống an sinh xã hội thông thường của Đức.

Phát biểu của ông Merz phản ánh sự thay đổi trong quan điểm chính trị liên quan đến hỗ trợ người tị nạn trong liên minh cầm quyền của Đức, đặc biệt là đối với nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đến từ vùng chiến sự.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang bước vào một mùa đông sinh tử khi 3 cuộc khủng hoảng lớn liên quan đến tài chính, năng lượng và tiền tuyến đang đồng loạt đe dọa nước này, theo Politico.

Khi năm 2025 sắp khép lại, Ukraine đối diện nguy cơ hết tiền vào tháng 2/2026 nếu Brussels không phê duyệt kế hoạch vay 140 tỷ euro bằng tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga.

Trên chiến trường, Ukraine đang chật vật phòng thủ khi Nga gia tăng sức ép quanh thị trấn Pokrovsk – một trung tâm hậu cần quan trọng của vùng Donetsk. Giao tranh tại đây đã kéo dài hơn một năm, và nếu Pokrovsk thất thủ, Nga sẽ có bàn đạp mở rộng kiểm soát phần còn lại của Donetsk, đồng thời đe dọa hai thành phố chiến lược Kramatorsk và Sloviansk.

Ngoài ra, Ukraine còn đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Đầu tháng 10, 60% công suất khai thác khí đốt trong nước đã bị tê liệt sau các cuộc tấn công ở Poltava và Kharkov. Dù chính phủ khẳng định đã khôi phục được một nửa, các đợt tập kích mới vẫn liên tục xảy ra.

Chỉ trong một tuần, Nga đã ba lần đánh trúng các cơ sở khai thác tại Kharkov, Sumy và Chernihiv. Cuối tuần qua, một đợt tấn công quy mô lớn tiếp tục nhấn chìm nhiều khu vực trong bóng tối và giá lạnh. Cựu Bộ trưởng Năng lượng Olga Bohuslavets cảnh báo: “Rõ ràng mùa đông này sẽ khắc nghiệt hơn tất cả những mùa trước".