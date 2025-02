Thủ tướng Đức Olaf Scholz cay đắng thừa nhận thất bại, người chiến thắng ưu tiên sự độc lập khỏi Mỹ

Friedrich Merz, ứng cử viên thủ tướng của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Đức (CDU/CSU), tại một sự kiện vận động tranh cử ở Potsdam, Đức vào ngày 18/2/2025. Ảnh Getty Images

Theo truyền thông Đức, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng chị em, Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), dự kiến sẽ nhận được 28,5% số phiếu bầu, điều đó có nghĩa là ông Merz có khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo.



Phát biểu với các phóng viên vào tối 23/2, Merz chỉ trích cách xử lý xung đột Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo hãng thông tấn Deutsche Presse-Agentur, ông Merz trả lời các phóng viên vào tối 23/2 rằng: "Những can thiệp từ Washington không hề kém phần kịch tính, quyết liệt và cuối cùng là vô lý hơn so với sự can thiệp mà chúng ta thấy từ Moscow" .

"Người Mỹ, ít nhất là những người trong chính phủ hiện tại, phần lớn thờ ơ với số phận của châu Âu", ông nói. Chính trị gia bảo thủ này tiếp tục lập luận rằng Đức phải tăng cường quốc phòng và "dần dần giành được độc lập khỏi Mỹ".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận thất bại vào ngày 23/2, chúc mừng đối thủ bảo thủ Friedrich Merz. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu do đài truyền hình công cộng ZDF công bố cho thấy CDU/CSU dẫn đầu với 28,6% số phiếu bầu, trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Scholz phải chịu mức thấp kỷ lục chỉ 16,5% - thành tích tệ nhất của họ kể từ Thế chiến II.

"Đây là một kết quả bầu cử cay đắng cho Đảng Dân chủ Xã hội. Đây cũng là một thất bại trong bầu cử", Scholz thừa nhận trong tuyên bố đầu tiên của mình sau khi kết quả được công bố, theo trích dẫn của Reuters. Phát biểu trước đối thủ của mình, ông Scholz đã chúc mừng ông Merz về kết quả.

Đảng cánh hữu Alternative for Germany (AfD) cũng đã tạo nên lịch sử khi về nhì với gần 20,4% số phiếu dự kiến – kết quả toàn quốc mạnh nhất của đảng cho đến nay. Đồng lãnh đạo đảng Alice Weidel gọi kết quả này là "lịch sử", tuyên bố rằng AfD "sẵn sàng đàm phán liên minh... nếu không, sẽ không có thay đổi chính sách thực sự nào có thể xảy ra ở Đức".

Liên minh cầm quyền của ông Scholz, đã sụp đổ vào tháng 11 sau khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) rút lui, cũng chịu tổn thất đáng kể. Đảng Xanh được thăm dò ở mức 12,3%, trong khi FDP chỉ vượt qua ngưỡng 4,7% cần thiết để vào quốc hội.

Các nhà phân tích dự đoán rằng một "liên minh lớn" giữa CDU/CSU và SPD - các đảng trung dung chiếm ưu thế của Đức - vẫn là con đường khả thi nhất để thành lập chính phủ. Hai đảng đã chia sẻ quyền lực 4 lần kể từ Thế chiến II, gần đây nhất là dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu Scholz có đóng vai trò gì trong bất kỳ chính phủ mới nào hay không. Bản thân ông Merz trước đó đã loại trừ khả năng hợp tác trong cùng một nội các.

CDU/CSU đã chuyển sang cánh hữu nhiều hơn dưới sự lãnh đạo của Merz, đặc biệt là về chính sách di cư, đánh dấu sự thay đổi so với cách tiếp cận trung dung hơn của bà Merkel. Chiến dịch tranh cử bị chi phối bởi các cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề nhập cư, trầm trọng hơn bởi một loạt các cuộc tấn công liên quan đến người di cư.

Trong khi đó, ông Trump đã yêu cầu các đồng minh của Mỹ ở châu Âu phải trả "một phần công bằng" trong chi tiêu quốc phòng và đóng góp nhiều hơn cho NATO. Ông cũng đã gạt Ukraine và EU sang một bên khi đảo ngược chính sách "cô lập" Nga của chính quyền Biden và mở lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow.



Đồng minh chính của ông Trump là tỷ phú Elon Musk đã ủng hộ đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD) chống nhập cư, được dự đoán sẽ trở thành đảng lớn thứ hai tại Bundestag.

Tuy nhiên, Trump đã chúc mừng CDU về chiến thắng. "Giống như Mỹ, người dân Đức đã chán ngán chương trình nghị sự thiếu ý nghĩa chung, đặc biệt là về năng lượng và nhập cư, đã tồn tại trong nhiều năm qua", ông viết trên nền tảng Truth Social của mình.