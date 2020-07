Thủ tướng gặp mặt, tôn vinh 300 mẹ Việt Nam anh hùng

Các mẹ đã dệt thêu nên đất nước hình chữ S

Phát biểu trong buổi gặp mặt đầy xúc động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: "Những người Mẹ Việt Nam anh hùng nhân hậu, tần tảo, thầm lặng với nỗi đau mất chồng, mất con nơi chiến trường, dệt thêu nên những trang sử hào hùng, chói lọi của mảnh đất hình chữ S".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt 300 mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh Toàn Vũ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm động và vui mừng khi 300 Mẹ Việt Nam anh hùng đã có mặt dù tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. "Dù sức khỏe không còn tốt, nhưng các mẹ đã không quản ngại đường sá xa xôi về Hà Nội tham dự hoạt động rất có ý nghĩa này".

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ ngành lần đầu tiên tổ chức buổi gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu thì những nỗi đau và hy sinh thầm lặng của những người mẹ ở hậu phương cũng lớn lao bấy nhiêu. Như nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Con đi trăm núi ngàn khe/ Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm/ Con đi đánh giặc mười năm/ Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong 73 năm qua, nhất là hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức toàn dân tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng…

Thủ tướng Chính phủ tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Hữu Nghị

"Đặc biệt việc chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Đến nay, sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Đảng, Nhà nước đã phong tặng và truy tặng 139.275 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó hiện có 4.962 mẹ còn sống đang được các cơ quan, tổ chức và gia đình phụng dưỡng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng nhấn mạnh đến nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương mất mát lớn lao vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi chúng ta, nhất là với các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng người từng "ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ". Sự hy sinh cao cả kiên trung của các mẹ chính là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ mai sau đời đời ghi ơn sâu sắc.

Thủ tướng xúc động khi được biết, với ý chí và nghị lực phi thường, các mẹ đều vượt qua mọi khó khăn bệnh tật để cùng sống vui, sống khỏe và động viên con cháu, người thân tích cực học tập, lao động cống hiến cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Người mẹ Việt Nam anh hùng may khẩu trang và hồi ức ngày bị địch bắt

Cũng trong dịp này, nhiều mẹ dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn dành những phút giây hiếm hoi chia sẻ với phóng viên, báo chí về những kỷ niệm ngày các con còn trẻ.

Cận kề kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ, mẹ Ngô Thị Quýt (95 tuổi) ở phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM) cùng với nhiều mẹ khác về Hà Nội dự lễ gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước. Vẫn dáng vẻ gầy gò, đôi bàn tay nhăn nheo, gương mặt nhân hậu, mẹ bước những bước đi khó khăn nhưng gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Mẹ Quýt nói, mẹ rất vui vì được về Thủ đô báo công với Bác Hồ.



Mẹ Ngô Thị Quýt (95 tuổi) ở phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM) chia sẻ câu chuyện cuộc đời và những nỗi đau mẹ từng chịu đựng với PV. Dân việt. Ảnh: Đàm Duy

Dù sức không còn khỏe nhưng vừa qua, trong lúc cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19, mẹ đã may những chiếc khẩu trang vải tặng người dân.

"Mẹ già rồi, có thời gian cũng không làm gì, thế nên muốn may khẩu trang tặng cho người nghèo. Coi như cũng góp chút công sức để giúp nhà nước và người dân nghèo chống dịch" - mẹ Quýt nói.

Ngoài may khẩu trang trong đợt này, suốt 21 năm qua, mẹ Quýt vẫn đều đặn hằng ngày may chăn mền tặng các vùng khó khăn. Số chăn mền do tự tay mẹ Quýt may tặng miễn phí cho các chương trình thiện nguyện khắp cả nước trong ngần ấy năm là không thể đếm xuể.

Trong những giây phút trò chuyện ngắn ngủi, mẹ Quýt đã kể cho tối nghe câu chuyện cuộc đời mẹ. Mẹ có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và một con là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Quýt cũng là người hoạt động kháng chiến, từng bị địch bắt, bị đày ra Côn Đảo.

Mẹ kể, sau khi kết hôn không lâu, cả mẹ và chồng mẹ đều đi hoạt động cách mạng. Năm 1948 chồng mẹ hy sinh, lúc đó con trai của mẹ mới 3 tuổi. Mẹ để lại con cho ông bà ngoại nuôi tiếp tục sự nghiệp hoạt động kháng chiến.

Thời gian đầu mẹ được giao nhiệm vụ tham gia biệt động Thành. Hoạt động được 4 năm, đến năm 1951 thì mẹ bị phát hiện, bị địch bắt, đày ra Côn Đảo, lúc này mẹ mới 26 tuổi. Tại đây, mẹ vẫn cùng các đồng chí đấu tranh trong tù. Sau hơn 1 năm bị tù đày, bị tra tấn dã man, cuối cùng mẹ cũng được giải thoát ra Bắc.

Mặc dù được tự do, nhưng cuộc đời của mẹ vẫn chưa hết nỗi đau. Kháng chiến chống Pháp kết thúc, đất nước bước vào kháng chiến chống Mỹ. Năm 1970 mẹ lại tiễn người con trai vào chiến trường. 2 năm sau ngày ra trận, anh hy sinh. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng điều đó không làm mẹ gục ngã.

"Lúc nghe con trai hy sinh trái tim mẹ đau thắt lại. Lúc đó, mẹ vẫn đang hoạt động cách mạng. Gạt đi nỗi đau, mẹ càng quyết tâm chừng nào còn sống là còn phải cống hiến nhiều hơn sức mình cho đất nước" - Mẹ Quýt kể, đôi mắt rưng rưng xúc động.