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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 08:53 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Để tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ

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PV Thứ bảy, ngày 13/06/2026 08:53 GMT+7
Sáng 13/6, tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030".
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Trong bài phát biểu phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động để tăng trưởng bền vững '2 con số'*- Ảnh 1.
Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030" tại TPHCM - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có "Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt – Tăng trưởng bền vững – Nhân dân hạnh phúc". Đó cũng chính là khẩu hiệu, là tinh thần và mục tiêu để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026-2030" ngày hôm nay.

Thủ tướng nêu rõ đua yêu nước luôn là truyền thống, là vốn quý, là văn hóa của dân tộc ta. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào và thi đua trên những khía cạnh sau:

Thứ nhất, thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển. Tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, "khơi thông" những nguồn lực phát triển, để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, là lợi thế cạnh tranh quốc gia. Lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ số phát triển đất nước nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ. Kiên quyết xóa bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thứ hai, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số, công dân số; tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Thứ ba, thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia; hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics... Mỗi bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thứ tư, thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng "Gần dân hơn - Nghe dân nói - Nói dân hiểu và Làm dân tin". Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.

Thứ năm, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách, nguồn lực quốc gia…; để mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế-xã hội; bảo đảm chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Thứ sáu, thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội; để tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân.

"Hôm nay, chúng ta lựa chọn TP.HCM - trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, để tổ chức phát động phong trào thi đua, nhằm lan tỏa một khí thế cách mạng và một phong trào hành động tới các cấp, các ngành, các địa phương, mọi doanh nghiệp và mọi người dân, cùng chung một ý chí hành động, nỗ lực hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Với khí thế "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình. Bài học của sự thành công là luôn gắn liền thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, kết quả thực chất và hiệu quả.

Tôi mong muốn, mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất; từ việc làm tốt hơn công việc hằng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng; để từ đó, mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Với tinh thần đó, tôi chính thức phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026–2030";, Thủ tướng nhấn mạnh.

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