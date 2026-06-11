Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hà Nội cần đẩy mạnh liên kết phát triển vùng Thủ đô và đồng bằng sông Hồng

Chiều 11/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Thành ủy Hà Nội, chiều 11/6.

Mỗi điểm % tăng trưởng của Hà Nội rất quan trọng với tăng trưởng cả nước

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đổi mới phương thức điều hành dựa trên dữ liệu và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.



Đặc biệt, nhiều mô hình, cách làm mới của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.



Tuy nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hà Nội cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, nhận diện rõ các điểm nghẽn để có giải pháp đột phá, qua đó phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Theo Thủ tướng, mặc dù GRDP quý I-2026 của Hà Nội đạt 7,87% là cao hơn bình quân cả nước, song đây vẫn là mức thấp hơn kịch bản tăng trưởng mà Hà Nội đề ra cũng như yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm.



Điều đó tạo áp lực rất lớn cho 6 tháng cuối năm, nhất là trong bối cảnh Hà Nội là một trong những cực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế. Nếu Hà Nội không đạt mục tiêu tăng trưởng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.



“Quy mô kinh tế của Hà Nội hiện chiếm khoảng 12,5% GDP cả nước. Vì vậy, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của Hà Nội đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của quốc gia”, Thủ tướng nói.



Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, Hà Nội chưa vẫn chưa tạo được đột phá trong thu hút FDI thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và kết nối doanh nghiệp FDI với chuỗi cung ứng trong nước.



Theo Thủ tướng, nếu không thu hút được các dự án công nghệ cao và không tận dụng được quá trình chuyển giao công nghệ, Hà Nội sẽ gặp khó khăn trong việc tạo dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.



Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến những hạn chế trong huy động nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân. Mặc dù tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, song vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước chỉ tăng khoảng 3,5%. Theo Thủ tướng, đây là vấn đề rất đáng lo ngại, bởi nếu không huy động được nguồn lực xã hội thì Hà Nội khó có thể triển khai thành công các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới.



Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có xu hướng gia tăng; xuất khẩu của nhiều nhóm hàng chủ lực, như: Điện thoại, linh kiện điện tử, gỗ, dệt may giảm tốc và chưa đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu thành phố rà soát kỹ các điểm nghẽn của từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bởi đây đều là các lĩnh vực đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.



Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ một số dự án đầu tư công vẫn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai, quỹ nhà tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng. Đặc biệt, Hà Nội hiện vẫn còn hơn 300 dự án ngoài ngân sách tồn đọng cần tập trung tháo gỡ trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.



Hà Nội cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế, chính sách đột phá

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; tập trung triển khai hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026.



Theo Thủ tướng, Hà Nội cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế, chính sách đột phá đã được Luật Thủ đô cho phép nhằm tạo môi trường thể chế thông thoáng, thuận lợi cho phát triển. Đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 18 với những mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.



“Thành phố phải tập trung cao nhất, quyết tâm lớn nhất để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 và có thể đạt mức cao hơn”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.



Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng của 6 tháng cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm và dự báo kết quả 6 tháng đầu năm; từ đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và từng lĩnh vực.



“Phải khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng còn lại của năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ; ngân hàng; bảo hiểm; xây dựng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần. Phấn đấu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi gắn với phát triển nền kinh tế bạc. Sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo.



