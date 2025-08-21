Thủ tướng một nước thuộc NATO bất ngờ thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine

Cờ Phần Lan. Ảnh RIA

"Có rất nhiều nhiệm vụ quân sự, ví dụ như binh lính Phần Lan hiện đang tham gia huấn luyện cho binh lính Ukraine. Do đó, không thể nói chắc chắn được. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Phần Lan cũng là một quốc gia có chung đường biên giới với Nga, một quốc gia có chung đường biên giới với EU và NATO. Chúng ta có trách nhiệm to lớn đối với an ninh của châu Âu", ông Orpo phát biểu trên đài truyền hình Yle, trả lời câu hỏi liệu ông có loại trừ hoàn toàn việc gửi binh lính Phần Lan đến Ukraine như một phần của cam kết an ninh hay không.

Ông Orpo cho biết thêm rằng Phần Lan sẽ tham gia cung cấp bảo lãnh, nhưng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những nhiệm vụ mà mình có thể đảm nhiệm.

"Ở đây, chúng ta cần lắng nghe đánh giá quân sự và ý kiến ​​của các chuyên gia, kết hợp điều này với đánh giá chính trị và tiến hành thảo luận tại Phần Lan, bởi vì việc cử binh lính Phần Lan đi làm nhiệm vụ không phải là chuyện nhỏ", ông nói thêm.

Trước đó ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, ông Trump tuyên bố ông sẽ không so sánh các đảm bảo an ninh mà Kiev có thể nhận được với những đảm bảo hiện có trong NATO. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không có quân đội Mỹ tại Ukraine trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Hãng tin Bloomberg đưa tin rằng các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu dành cho Kiev sẽ dựa trên hoạt động của một "liên minh tự nguyện", có thể bao gồm một lực lượng đa quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào về việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Những tuyên bố về khả năng triển khai một lực lượng NATO tại Ukraine, được đưa ra tại Anh và các nước châu Âu khác, trước đây bị Bộ Ngoại giao Nga gọi là hành động kích động tiếp tục các hành động quân sự.