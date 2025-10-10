Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước Hà Nội, công bố danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025

Sáng 10/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025–2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Lan tỏa tinh thần “người tốt, việc tốt”, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi thi đua là “yêu nước”, là động lực phát triển và là biểu hiện cao nhất của tinh thần cách mạng. 77 năm qua, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác vẫn là ngọn đuốc soi đường, hun đúc tinh thần sáng tạo, bền bỉ, dám nghĩ, dám làm của các thế hệ người Việt Nam.



Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng luôn tiên phong trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.



Giai đoạn 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Hà Nội vẫn nêu cao tinh thần gương mẫu, sáng tạo, quyết tâm vượt khó, đạt nhiều kết quả nổi bật. Thành phố chủ động hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, xây dựng nền tảng phát triển lâu dài như Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô 2021-2030, tầm nhìn 2050, và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045, tầm nhìn 2065. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, với nội dung và phương pháp ngày càng đổi mới, thực chất, hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hà Nội dự Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thi đua giai đoạn 2020-2025, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2025–2030.



“Đây là cơ hội để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, ông Sơn nhấn mạnh.



Đại hội cũng tôn vinh nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, như: PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; GS.TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội; Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội khen thưởng, trong đó có 1.933 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen; hơn 50.000 tập thể, cá nhân được UBND thành phố tuyên dương.



Ngày 7/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho hai nhà giáo tiêu biểu của Hà Nội: Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, và Thạc sĩ Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.



Đặc biệt, ngày 30/9/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội - những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt, việc tốt của Thủ đô.

Danh sách 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2025

1. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Ông đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.



2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Bà đã có nhiều đóng góp trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe của chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn cả nước và Thủ đô Hà Nội; đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội và cộng đồng.



3. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Người sáng lập và xây dựng trường tư thục THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, một trong các trường học đầu tiên thực hiện dạy học bán trú và đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong ngành Giáo dục - Đào tạo Thủ đô.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 tặng PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu. Ảnh: Viết Thành

4. Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng kiến trúc - quy hoạch Hà Nội, Hội di sản văn hóa Hà Nội: Ông đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa trên cả nước và trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.



5. Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội: Ông đã có nhiều đóng góp vào thành tích của các đội tuyển giành nhiều Huy chương tại các đấu trường quốc gia, quốc tế.



6. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long, Hội viên danh dự Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội: Với nhiều công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn của đất nước và Thủ đô Hà Nội.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 tặng 10 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

7. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội: Ông đã có hơn 500 ca khúc âm nhạc được khán giả Thủ đô và cả nước yêu thích; đồng thời có nhiều hoạt động thúc đẩy các hội viên sáng tác về chủ đề Hà Nội và ca ngợi người Hà Nội.



8. Ông Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty Cổ phần FECON, thành phố Hà Nội: Đã có nhiều giải pháp kỹ thuật giúp tối ưu hóa thi công công trình hạ tầng ngầm đô thị, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án trên địa bàn Thủ đô.



9. Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội: Đã trực tiếp chỉ đạo, khám phá nhiều vụ án lớn trên địa bàn thành phố; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.



10. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Hội mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội: Đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn giá trị ngành nghề mây tre đan truyền thống với nhiều sản phẩm đạt giải thưởng lớn tại các cuộc triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước.