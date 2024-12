Thủ tướng yêu cầu "3 nhất" khi dự lễ khởi công xây dựng sân bay Gia Bình, Bắc Ninh

Sáng 10/12, tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng sân bay Gia Bình. Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các địa biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng sân bay Gia Bình - sân bay phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các công trình quốc phòng-an ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Việc phát triển kinh tế hàng không, khai thác không gian vũ trụ là một trong những động lực phát triển mới, góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất mới, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ luôn dành cho lực lượng công an nhân dân sự quan tâm cao nhất, đặc biệt là thời gian gần đây đã quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tỉnh hình mới.

Việc xây dựng sân bay Gia Bình chính là một phần đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an tiên tiến, hiện đại trong tình hình mới và phải xây dựng sân bay Gia Bình theo hướng lưỡng dụng. Khi dự án sân bay Gia Bình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là công trình chiến lược về an ninh - quốc phòng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo của lực lượng Công an nhân dân. Công trình có ý nghĩa lịch sử và là niềm vinh dự, tự hào của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động qua các thời kỳ, hiện thực hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, dấu mốc đưa lực lượng Cảnh sát cơ động thẳng tiến lên hiện đại.

Với sự quan tâm của Đại tướng Tô Lâm từ khi là Bộ trưởng Bộ Công an và trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng hiện nay, các cơ quan đã khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án sân bay Gia Bình.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an triển khai dự án với yêu cầu “3 nhất”, gồm: Thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và giá thành rẻ nhất, từ đó nhân rộng cách thức triển khai với các công trình, dự án khác - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhanh việc chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã khẩn trương bố trí vốn; hoan nghênh tỉnh Bắc Ninh trong thời gian ngắn đã tiến hành công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng; cảm ơn bà con nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đồng lòng, ủng hộ trong công tác di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan triển khai nhanh giai đoạn 1 của dự án sân bay Gia Bình, đồng thời làm ngay các hồ sơ, thủ tục để thực hiện giai đoạn 2. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an triển khai dự án với yêu cầu "3 nhất", gồm: Thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và giá thành rẻ nhất, từ đó nhân rộng cách thức triển khai với các công trình, dự án khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, triển khai đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội với yêu cầu "3 nhất" gồm: Ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất và rộng từ 80-100 m; phần trên địa bàn Hà Nội sẽ giao Hà Nội làm. Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh thảo luận, thống nhất cùng Bộ Giao thông vận tải triển khai nhanh, chậm nhất trong tháng 6/2025 phải có phương án về tuyến đường này.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh triển khai ngay nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2 của dự án. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an triển khai các công trình phục vụ lưỡng dụng. Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng khu vực này cần phát triển hệ sinh thái sân bay, trong đó có hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng trò chuyện, động viên và tặng quà các lực lượng tham gia thi công sân bay Gia Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị nhà thầu tập trung triển khai thi công dự án với nỗ lực lập kỷ lục mới, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, không đội vốn, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường.

Thủ tướng yêu cầu xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, chăm lo ổn định nơi ăn, ở, điều kiện sinh sống, phúc lợi xã hội của các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, nhường đất để triển khai dự án, bảo đảm nơi ở mới của người dân, nơi học tập mới của học sinh tốt hơn nơi cũ.

Thủ tướng tin tưởng các bộ, ngành, cơ quan và địa phương sẽ hoàn thành tốt các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu cần cơ chế, chính sách, điều kiện thì các cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành dự án trong 18 tháng và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành dự án trước 31/12/2025.