Tin tức
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 09:59 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu giữ nghiêm kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 09:59 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 199/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 về giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Công điện của Thủ tướng nêu rõ: Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới và chuẩn bị tốt nhất các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các công việc sau:

1. Về tăng cường công tác xây dựng pháp luật

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm: 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ xây dựng dự án, dự thảo. Quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần “6 tăng cường”, làm rõ “6 sao” và bảo đảm “6 phải” trong công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025.

- Tập trung nâng cao chất lượng hồ sơ từ khâu xây dựng chính sách đến soạn thảo văn bản; chỉ áp dụng thủ tục rút gọn trong trường hợp thực sự cần thiết và theo đúng quy định; chủ động tổ chức tham vấn những vấn đề liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức khác; nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, ý kiến tham vấn, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và của các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm, chủ động làm việc với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

- Chỉ đạo việc tham gia đầy đủ các cuộc họp thẩm định; tiếp thu, giải trình nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thẩm định. Không bổ sung nội dung không có trong chính sách đã được Chính phủ thông qua; báo cáo nội dung tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội mà khác với nội dung Chính phủ đã trình. 

- Chỉ đạo rà soát nội dung giao quy định chi tiết ngay trong quá trình soạn thảo; chủ động tổ chức sớm việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, pháp lệnh, nghị quyết.

b) Các cơ quan chủ trì thẩm định kết luận rõ dự án, dự thảo đủ hay chưa đủ điều kiện trình; nêu rõ yêu cầu, nội dung cần hoàn thiện; tăng cường theo dõi việc tiếp thu ý kiến thẩm định. Kiên quyết không thông qua những dự án, dự thảo không đủ điều kiện, “không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng”. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, bất cập tại các cuộc họp của Chính phủ hoặc trong quá trình lấy ý kiến Thành viên Chính phủ. 

c) Các cơ quan tham gia thẩm định nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong việc cử cán bộ có chuyên môn tham gia thẩm định, phát biểu đầy đủ ý kiến, đại diện cho bộ, ngành quản lý ngành, lĩnh vực.

d) Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định trong quá trình xử lý văn bản ở giai đoạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động báo cáo, đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách tổ chức họp cho ý kiến về những nội dung còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc trình Quốc hội các dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10

a) Đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp chủ trì soạn thảo 06 dự án luật, nghị quyết chưa được Chính phủ xem xét, trình Quốc hội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, thông qua để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

b) Bộ Tư pháp khẩn trương tổ chức thẩm định các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điểm a Mục này; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan chủ trì rà soát kỹ thuật đối với các văn bản do Chính phủ trình, trước khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

c) Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng, trình các dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

