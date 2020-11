Thua bầu cử, ông Trump sắp mất luôn “vũ khí” lợi hại vào tay ông Biden

Ông Trump sắp bị thu hồi quyền kiểm soát tài khoản Twitter đặc biệt (ảnh: Fox News)

Twitter, một trong những mạng xã hội lớn nhất nước Mỹ, vừa thông báo sẽ chuyển quyền kiểm soát tài khoản @POTUS (viết tắt của the President of the United States - Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) sang ông Biden, bất chấp việc ông Trump chưa chấp nhận thất cử.

Dự kiến Twitter sẽ tước “vũ khí” truyền thông đặc biệt của ông Trump vào đúng ngày ông Biden nhậm chức Tổng thống – ngày 20.1 năm sau.

“Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị chuyển giao các tài khoản lập riêng cho Nhà Trắng vào ngày 20.1.2021”, Nick Pacilio – đại diện truyền thông của Twitter – thông báo.

Ngoài việc ông Trump phải trao trả tài khoản @POTUS dành riêng cho Tổng thống Mỹ, các tài khoản @FLOTUS của Đệ nhất phu nhân Melania và @VP của phó Tổng thống Mike Pence cũng được chuyển cho chủ nhân mới.

Tài khoản mạng xã hội @POTUS sẽ được Twitter xóa sạch thông tin trước khi chuyển cho ông Biden sử dụng.

“Như chúng tôi từng làm năm 2017, quá trình chuyển giao các tài khoản đặc biệt được thực hiện với sự giám sát chặt chẽ của Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ”, Twitter cho hay.

Ông Trump từng nổi tiếng với biệt danh “Tổng thống mạng xã hội”. Twitter là công cụ đặc biệt để ông Trump truyền tải các thông điệp chính trị, kêu gọi ủng hộ, công kích đối thủ, thậm chí là đăng tải các chính sách, quyết định sa thải quan chức Nhà Trắng.

Ông Biden sắp có thêm hơn 30 triệu người theo dõi khi có tài khoản Twitter mới (ảnh: BBC)

Với việc bị mất quyền kiểm soát tài khoản @POTUS có 32 triệu người theo dõi, độ “phủ sóng” của ông Trump sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên, ông Trump vẫn có thể trông cậy vào tài khoản cá nhân @realDonaldTrump với hơn 80 triệu người theo dõi của mình.

Ông Trump được cho là có mối quan hệ không tốt với Twitter. Nhiều dòng trạng thái của ông về dịch Covid-19, cáo buộc gian lận bầu cử, thường bị Twitter kiểm duyệt, gắn nhãn “không đáng tin cậy”.

Ông Biden sử dụng Twitter ít hơn Tổng thống Trump rất nhiều. Tài khoản Twitter cá nhân của ông Biden chỉ có khoảng 19 triệu người theo dõi. Việc tiếp nhận thêm hơn 30 triệu người theo dõi từ tài khoản @POTUS sẽ giúp ông Biden nhanh chóng nổi tiếng hơn.

Trong thời hiện đại, mạng xã hội là công cụ lý tưởng để chính trị gia thu hút sự ủng hộ cho mình, theo Fox News.