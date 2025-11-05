Thửa đất giao trái thẩm quyền có được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Một ông quan to nhà Lê sơ, khai quốc công thần triều Hậu Lê quê ở làng nào tỉnh Thanh Hóa?
Theo tộc phả của dòng họ Lê Đình, Lê Lôi-ông quan to, khai quốc công thần nhà Lê sơ, sinh ra và lớn lên ở Cổ Định xưa (nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Triệu Sơn trước đây, dưới chân núi Nưa). Ông là con trai út của tiến sĩ Lê Duy Duật. Nhà Hồ sau khi cướp ngôi nhà Trần, khiến lòng người oán giận, thừa cơ ấy, giặc Minh đã đem quân sang xâm lược nước ta, tàn sát Nhân dân, đốt nhà, cướp của.