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Thứ ba, ngày 28/07/2026 15:49 GMT+7

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

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Trần Hòe Thứ ba, ngày 28/07/2026 15:49 GMT+7
Thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, một bác sĩ tại Huế liên tiếp đột nhập các tiệm vàng để trộm tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng nhằm trả nợ và tiếp tục đầu tư.
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Ngày 28/7, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật (SN 1996, trú phường Thanh Thủy, TP.Huế) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Nhật là bác sĩ công tác tại khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế. Do đầu tư vào thị trường tiền ảo (Crypto) bị thua lỗ, Nhật lâm vào cảnh nợ nần, vay mượn tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng chi trả.

TAND khu vực 1 - Huế xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: PV. 

Để có tiền trả nợ, tiếp tục đầu tư tiền ảo và phục vụ nhu cầu cá nhân, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nhật đã nhiều lần lén lút đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn TP.Huế để trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/6/2025, Nhật đột nhập tiệm vàng Kim Liên Chinh tại chợ Dạ Lê (phường Thanh Thủy) lấy trộm 12 nhẫn vàng tây (vàng 610) cùng nhiều trang sức bạc, sau đó bán lấy 44 triệu đồng.

Đến ngày 10/7/2025, bị cáo tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam tại chợ Thần Phù (phường Hương Thủy), lấy 7 dây chuyền vàng tây cùng nhiều trang sức bạc và bán được 65 triệu đồng.

Đặc biệt, ngày 21/7/2025, Nhật đột nhập tiệm vàng Thành 41 tại ki-ốt số 10 chợ Cống, (phường Vỹ Dạ), lấy trộm khoảng 700 mẫu trang sức bằng vàng và vàng trắng các loại (12K, 14K, 18K, 24K) của vợ chồng anh Hồ Hải Ký và chị Phạm Thị Diệu Huyền, có tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng.

Sau khi gây án, bị cáo mang 19 loại trang sức vàng đến một tiệm vàng ở tỉnh Quảng Trị bán được 286 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng giá trị tài sản Nhật chiếm đoạt qua 3 vụ trộm là hơn 5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Nhật còn tự khai nhận thêm 2 vụ trộm trước đó, giúp cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: PV. 

HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; từng được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác và phong trào thanh niên; nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, bị cáo đã vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Một số bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

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