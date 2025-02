Mô hình chính quyền ba cấp: Giảm tầng nấc trung gian, tạo không gian phát triển

Sáng 13/2, phát biểu thảo luận tổ tại kỳ họp Quốc hội, đề cập vấn đề chính quyền quốc gia nên 3 cấp hay 4 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá. Nhưng qua thực tế, 80% các nước có chính quyền 3 cấp. Theo Tổng Bí thư, vừa qua công an nghiên cứu thí điểm trước, bỏ công an cấp huyện. Ông cũng rất hoan nghênh việc này trước thực tế "công an chính quy đã về cấp xã làm việc".