Cứu sống cụ ông 80 tuổi suy hô hấp nguy kịch

Ngày 7/11, Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.L. (80 tuổi, trú tại xã Kim Liên, Nghệ An) trong tình trạng suy hô hấp nặng trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc COPD cách đây 5 năm, thường xuyên ho, khạc đờm, nhưng chỉ sử dụng thuốc khí dung khi khó thở, không điều trị dự phòng và không tái khám định kỳ. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông xuất hiện khó thở tăng dần, kèm ho, khạc đờm đục, tự dùng thuốc giãn phế quản nhiều lần nhưng không thuyên giảm.

Ê-kíp Khoa Cấp cứu đặt nội khí quản cho bệnh nhân N.V.L.

Khi vào viện, bệnh nhân thở nhanh, SpO₂ chỉ còn 70%, kèm co kéo cơ hô hấp, da môi tím tái, đau tức ngực trái. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp đợt cấp COPD biến chứng suy hô hấp nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu đã đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập và điều trị nội khoa tích cực. Chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân đã được ngừng thở máy, rút ống nội khí quản và chuyển sang thở máy không xâm nhập. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở được, đỡ khó thở, ăn uống tốt, phổi thông khí rõ, chỉ còn ít ran ẩm rải rác hai phổi.

BSCKI Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Khoa Nội I (Bệnh viện Phổi Nghệ An) cho biết: "Rất nhiều bệnh nhân COPD như ông L. chỉ dùng thuốc khi khó thở, bỏ điều trị dự phòng. Đây là sai lầm nguy hiểm vì bệnh vẫn tiến triển âm thầm, dễ dẫn đến đợt cấp và suy hô hấp nặng.

Dù không thể chữa khỏi, COPD hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị. Vì vậy, người bệnh cần duy trì dùng thuốc dự phòng đều đặn, tập phục hồi chức năng thường xuyên, tiêm phòng vắc xin cúm, phế cầu và tái khám định kỳ tại cơ sở chuyên khoa hô hấp để được theo dõi, điều chỉnh thuốc kịp thời".

