Thực hư đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2025 đang được giáo viên, học sinh chia sẻ rầm rộ

Mới đây, một số giáo viên và học sinh đã rầm rộ chia sẻ đề tham khảo môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, đề thi tham khảo môn Toán này có thời gian làm bài 90 phút với 3 phần câu hỏi. Phần 1 là Chọn đáp án đúng; Phần 2 là Xác định tính đúng sai và Phần 3 là Trả lời ngắn. Tổng tất cả đề thi có 22 câu.

Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2025 được chia sẻ trên mạng xã hội do nhóm giáo viên thực hiện. Ảnh: CMH

Liên quan đến đề thi này, được biết, đây là hình ảnh do một giáo viên ở Hà Nội đã đăng và gợi vấn đề: "Form đề thi tốt nghiệp 2025. Mới họp chưa chốt chính thức". Trong tâm thế mong ngóng đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bài viết này đã ngay lập tức nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Một giáo viên khác nhận xét: "Đây là đề được cho là đề thi tham khảo cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 môn Toán đang lan truyền trên mạng. Tính thực hư thì chưa rõ nhưng về dạng thức câu hỏi mới thì có vẻ đúng như Bộ đã công bố gần đây: 4 phương án đúng-sai, câu hỏi mở yêu cầu trả lời ngắn. Nếu 2025, Bộ GDĐT thiết kế đề thi dạng như này cho các môn thì cũng hay đấy chứ".

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Bộ GDĐT thông tin: "Đây không phải là đề thi tham khảo của Bộ xây dựng".

Một giáo viên dạy Toán cho hay: "Đây là đề thi do mấy giáo viên soạn. Nếu đề thi của Bộ ra với nội dung như trên tôi thấy rất tốt, đảm bảo được 2 tiêu chí vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, giảm thiểu tối đa tình trạng may rủi. Phần 3 của đề thi viết lời giải ngắn gọn và đáp số thì học sinh không biết làm không thể có may mắn "khoanh bừa" được. Điều này phân loại học sinh chính xác hơn, từ đó dùng kết quả xét tuyển vào các trường sẽ tốt hơn kỳ thi như bây giờ. Chính điều này nên có sự đồng thuận cao từ giáo viên. Phần tốt nghiệp theo tôi chỉ nên đánh giá đạt với không đạt thôi".

"Về dạng thức câu hỏi, đề này khá là tương đồng với đề thi Đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách Khoa: 4 phương án đúng-sai, câu hỏi mở yêu cầu trả lời ngắn. Hoàn toàn có thể triển khai thi trên máy tính và cũng tránh được tranh cãi xem có cần thêm Tự luận vào hay không. Nếu thêm câu đúng/sai và kéo thả nữa là như nhau, có điều là ngữ liệu đề của Bách Khoa hay hơn nhiều.

Nếu đề thi thật như thế này thì cũng... căng bởi phân hóa khá mạnh. Các trường đại học sẽ lại phải đắn đo có nên bỏ/giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp không", một giáo viên khác nêu.

Tại Hội nghị tổng kết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được Bộ GDĐT tổ chức trước đó, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho biết, từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có những đổi mới, điều chỉnh để phù hợp Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Cụ thể, kỳ thi nhằm mục đích đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; Lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, đồng thời, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Giai đoạn 2025 - 2030, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được giữ ổn định phương thức thi trên giấy; đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính).

Giai đoạn sau năm 2030 phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.