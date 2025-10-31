Thực hư thông tin "giả danh công an vào sảnh chung cư Hà Nội" yêu cầu học sinh đi theo

Trưa 31/10, nhóm phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ thông tin nghi ngờ về việc bắt cóc trẻ em tại chung cư CT2, Khu đô thị Trung Văn - Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Vụ việc gây hoang mang phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, đại diện công an phường đã lên tiếng về sự thật. Ảnh: CMH

Theo thông tin đăng tải trong các hội nhóm phụ huynh: "Vào lúc 19h ngày 30/10 tại sảnh tòa 17T2 của chung cư này xảy ra một vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Cháu V.H.G - học sinh lớp 10 cư dân toà nhà, sau khi đi học về tới sảnh chung cư thì bị một đối tượng giả danh công an theo từ ngoài sân tới vào tận sảnh chung cư dụ dỗ, yêu cầu đi theo.

Rất may cháu tỉnh táo quyết liệt không theo kẻ lừa đảo, nếu không thì hiện nay không rõ tính mạng và an toàn thế nào. Hiện gia đình đã liên hệ đề nghị Ban Quản lý và cả Ban Quản trị nhập cuộc đưa vụ việc ra Công an phường để làm rõ.

Qua đây cũng cảnh báo tới toàn thể cư dân khu: Cảnh giác trông nom đưa đón con em mình mọi lúc mọi nơi; đào tạo cho con em mình đặc biệt là các cháu gái về các thủ đoạn lừa đảo, các hình thức bắt cóc cả online và offline. Cũng mong muốn Ban Quản lý tiếp tục có biện pháp siết chặt quản lý an ninh toàn khu đặc biệt là bảo vệ các cháu nhỏ".

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội, xác nhận đã nắm bắt được vụ việc, tuy nhiên đây không phải là trường hợp bắt cóc trẻ em.

"Đây là công an thật, không phải giả danh và là cư dân sinh sống trong tòa nhà. Qua thông tin ban đầu được biết, người này bị kẹt cửa xe ô tô, thấy cháu V.H.G đã nhờ cháu mở cửa hộ (do tay trẻ em nhỏ hơn - PV). Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra lại vụ việc", đại diện Công an phường Đại Mỗ cho biết.

Anh Nguyễn Minh Hùng, một phụ huynh ở địa bàn phường này nêu ý kiến: "Tôi nhận được thông tin chia sẻ trong nhóm phụ huynh và mọi người ai cũng lo lắng. Sau đó, có xác nhận thông tin trên là hiểu lầm. Tuy nhiên, tôi cho rằng cũng nên chia sẻ xem như một bài học thực tế để các bố, mẹ trao đổi với các con cảnh giác hơn, không nghe theo bất kỳ ai".

