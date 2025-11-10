Thực hư thông tin nhiều "giáo viên" "rớt" kỳ kiểm tra giáo viên dạy thực hành lái xe tại Lâm Đồng

Ngày 10/11, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã có thông báo việc việc các cá nhân không đạt kỳ kiểm tra giáo viên dạy thực hành lái xe. Tuy nhiên, thông tin những người này là giáo viên dạy lái xe là chưa chính xác.

"Đó chỉ là những người đăng ký tập huấn nghiệp vụ giáo viên để người ta đi dạy, chưa phải là giáo viên.

Họ là người mới, đăng ký đi để học nghiệp vụ sư phạm, sau đó phải đi tập huấn để được làm giáo viên dạy lái xe. Kết quả vừa qua là bình thường, các đợt tập huấn giáo viên nào cũng có người kiểm tra bị rớt. Đối với những giáo viên đã được chứng nhận, hết 5 năm cũng phải tập huấn rồi kiểm tra lại. Những giáo viên đã đi dạy rồi mà họ kiểm tra để cấp chứng nhận lại thì rất ít bị rớt", lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Một góc của Trung tâm Sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức, nơi có 2 người không đạt kỳ kiểm tra để cấp giấy chứng nhận học viên dạy thực hành lái xe.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo gửi các các Trung tâm sát hạch lái xe, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp về việc các học viên, cá nhân không đạt kỳ thi kiểm tra giáo viên dạy thực hành lái xe.

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Sát hạch lái xe lái xe Nam Cao Nguyên (địa chỉ thôn 6, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) có 27 học viên không đạt kỳ kiểm tra để cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Trung tâm Sát hạch lái xe Đại Lợi (địa chỉ thôn Đắc An, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) có 2 học viên không đạt. Tương tự, Trung tâm Sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức (địa chỉ, tổ 2, Khu Đất Mới, phường Langbiang Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cũng có 2 học viên không đạt kỳ thi trên.

Còn Trung tâm Sát hạch lái xe lái xe Lạc Hồng (địa chỉ, thôn 34 xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có 18 học viên không đạt kỳ kiểm tra để cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.