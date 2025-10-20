Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong

Trưa 20/10, hai xe máy va chạm trên cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua phường Long Biên, Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khoảng 11h, người phụ nữ điều khiển xe máy (chưa rõ danh tính) lưu thông hướng Long Biên đi Vĩnh Tuy, khi đến giữa cầu thì va chạm với xe máy chở hàng. Cú va mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Đ.X.

Người điều khiển xe máy gắn giá chở hàng rời khỏi hiện trường. Một số nhân chứng cho rằng người này có thể đã nhảy xuống sông, nên báo lực lượng chức năng đến tìm kiếm.

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Công an TP Hà Nội) cho biết đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp tìm kiếm, song đến hơn 13h cùng ngày chưa phát hiện nạn nhân.

Bài viết lan truyền mạng xã hội cho rằng tài xế đã nhảy cầu. Ảnh: Chụp màn hình.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập tức cử lực lượng đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến gần 14h, chỉ huy Đội CSGT số 4 xác nhận thông tin người điều khiển xe chở hàng nhảy cầu là không chính xác. Người này đã đến làm việc với Công an phường Long Biên.