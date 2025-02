Những thức ăn giúp tăng cường sức khoẻ khi trời lạnh giá

1. Rau lá xanh

Rau lá xanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Ảnh: Unsplash

Các loại rau lá xanh như rau bina và rau cải là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, chất tăng cường hệ miễn dịch; vitamin K giúp đông máu; và vitamin A rất quan trọng cho thị lực. Hãy ăn chúng khi còn ấm.

2. Rau củ

Các loại rau củ như củ cải, cà rốt rất phong phú trong những tháng mùa đông và chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm beta-carotene, vitamin C và A, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bảo vệ bạn khỏi cảm lạnh và cúm.

3. Trái cây họ cam quýt

Vitamin C giúp tăng cường cả hệ thống miễn dịch và tâm trạng. Trái cây họ cam quýt, như cam, bưởi và chanh là những loại quả truyền thống chứa vitamin C. Bên cạnh đó thì dâu tây, xoài và kiwi cũng chứa nhiều vitamin C.

4. Thực phẩm giàu vitamin D

Thực phẩm giàu vitamin D rất cần thiết trong những tháng mùa đông u ám. Cá hồi là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, cũng như lòng đỏ trứng, ngũ cốc tăng cường, sữa, thịt đỏ và nấm hương.

5. Đậu

Các loại đậu như đậu gà chứa nhiều protein và chứa gần như tất cả các axit amin thiết yếu.

6. Súp

Ăn súp khi còn ấm giúp tăng cường sức khoẻ những ngày mùa đông. Ảnh: Unsplash

Súp là thực phẩm hoàn hảo cho mùa đông, hãy sử dụng nước luộc gà, nước luộc rau hoặc nước để nấu súp.

7. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, kiều mạch cung cấp protein và chất xơ. Yến mạch chứa nhiều kẽm, chất mà hệ thống miễn dịch cần để hoạt động bình thường. Chất xơ hòa tan, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

8. Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi đen đều giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giàu vitamin C, mangan và vitamin K1.

9. Sữa chua Hy Lạp

So với các loại sữa chua khác, sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao hơn và là nguồn cung cấp vitamin B-12, canxi và lợi khuẩn tuyệt vời, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

10. Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều và quả hồ trăn có nhiều chất chống oxy hóa và khoáng chất vi lượng. Hãy mua các loại hạt thô, không ướp muối hoặc ít muối thay vì các loại hạt được tẩm đường, ướp muối.