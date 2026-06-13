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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 17:47 GMT+7

Thức trắng đêm chắp nối 100% xương thật, nhóm sinh viên giành giải Nhất với mô hình chồn hoang dã

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Nguyệt Minh Thứ bảy, ngày 13/06/2026 17:47 GMT+7
Dành trọn hai tuần thức đêm để cẩn thận chắp nối từng mảnh xương nhỏ, một nhóm sinh viên đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo Cuộc thi Thiết kế mô hình cơ thể học Thú y bằng mô hình chồn hoang dã chân thực.
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Nhóm sinh viên "hồi sinh" chú chồn bệnh thành mô hình giải phẫu

Sáng nay 13/6, tại khuôn viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), vòng chung kết Cuộc thi “Thiết kế mô hình cơ thể học Thú y” lần IV đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 30 đội thi xuất sắc đến từ nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước. Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, nhóm "Chồn chăm chỉ" đã giành ngôi vị cao nhất nhờ mô hình giải phẫu một chú chồn leo cây sống động, được phục dựng từ 100% xương thật.

Mô hình là tác phẩm tâm huyết của trưởng nhóm Nguyễn Thị Lan Anh (sinh viên năm 3, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM) cùng các thành viên Hồ Huy Hoàng, Phan Thị Mộng Tuyền, Trương Ngọc Nhã Đoan và Phạm Nguyễn Hoàng Sang đến từ các khóa K23, K24 và K25.

Nhóm "Chồn Chăm Chỉ" do Lan Anh làm trưởng nhóm đã đạt giải nhất bảng Động vật hoang dã cuộc thi Thiết kế mô hình cơ thể học Thú y” lần IV. Ảnh: NTCC

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, Lan Anh cho biết cơ thể con vật được tái hiện vô cùng kỳ công: phần xương giữ nguyên bản 100%, da và lông bọc bên ngoài được bảo quản nguyên vẹn, trong khi toàn bộ nội tạng được nặn tỉ mỉ bằng đất sét. Nhóm cho biết, chú chồn này vốn mắc bệnh và được xin lại từ một trại nuôi. Việc đặt mô hình ở tư thế đang đứng và leo cây nhằm mô tả chính xác tập tính giữ thăng bằng xuất sắc của loài vật này trong tự nhiên.

Chia sẻ về hành trình hiện thực hóa ý tưởng, Lan Anh cho biết cả nhóm đã phải làm việc liên tục trong hai tuần. Do lịch học của các khóa bị trùng chéo, các thành viên chỉ có thể bắt tay vào làm từ tối đến tận đêm khuya sau một ngày dài ở giảng đường.

"Thời gian đầu, chúng em làm đến khoảng 11 giờ tối, nhưng những ngày cuối cả 5 thành viên thường xuyên thức trắng đêm, có khi chúng em làm việc đến tận gần 5h sáng hôm sau", Lan Anh chia sẻ.

Theo Lan Anh, khâu phức tạp và tốn sức nhất là xử lý, lắp ráp lại bộ xương. Cả đội phải lọc sạch da, thịt rồi ngâm xương với oxy già để tẩy trắng. Quá trình ngâm khiến các khớp xương rã ra và trông rất giống nhau. Để không nhầm lẫn, nhóm phải chụp hình, đánh dấu, ghi chú chi tiết từng vị trí từ xương sườn đến xương chi và ngâm riêng từng bộ phận.

Cận cảnh mô hình chồn được làm bằng xương thật, với phần da được bảo quản nguyên vẹn. Ảnh: NTCC

Thành quả xứng đáng cho những đêm thức trắng

Chính sự tỉ mỉ lắp từng mảnh xương đã trở thành điểm cộng lớn nhất giúp "Chồn chăm chỉ" thuyết phục hoàn toàn hội đồng chuyên môn. Ban giám khảo đánh giá rất cao việc nhóm bảo quản và lắp ráp nguyên vẹn được phần xương đuôi của chồn, vốn là tập hợp của vô số những mẩu xương nhỏ li ti rất khó xử lý.

Giải thích về lý do chọn loài vật này tranh tài ở bảng Động vật hoang dã, đại diện nhóm cho biết sinh viên thú y thường ít có cơ hội tiếp xúc với các loài hoang dã. Việc phục dựng mô hình không chỉ giúp thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân của các thành viên mà còn mở mang kiến thức về cấu trúc giải phẫu học cho chính nhóm và những người tham quan.

"Nếu như mà tụi em không làm thì tụi em cũng sẽ không bao giờ biết được cấu trúc bên trong của bé chồn như thế nào", Lan Anh nói.

Nỗ lực thức trắng đêm của các bạn trẻ đã được đền đáp xứng đáng bằng giải Nhất chung cuộc ở bảng Động vật hoang dã.

Một số tác phẩm đặc biệt khác của sinh viên tham gia cuộc thi. Ảnh: NTCC

Bên cạnh câu chuyện truyền cảm hứng của nhóm "Chồn chăm chỉ", vòng chung kết năm nay còn là không gian giao lưu học thuật rực rỡ sắc màu với các sản phẩm tranh tài trải dài ở 5 bảng thi: Gia súc, Gia cầm, Động vật hoang dã, Thú cưng và Công nghệ.

Sự kiện thu hút các đội tuyển mạnh đến từ HUTECH, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Đại học Cửu Long và Đại học Tiền Giang.

Đặc biệt, bảng thi Công nghệ ghi dấu ấn mạnh mẽ khi các đội tự tin ứng dụng kỹ thuật số và công nghệ mô phỏng, thể hiện rõ xu hướng chuyển đổi số trong đào tạo Thú y. Các sinh viên không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn phải trình chiếu trailer giới thiệu và trực tiếp phản biện trước hội đồng giám khảo.

Phát biểu tại vòng chung kết, PGS.TS Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan - Trưởng Khoa Thú y tại Đại học Công Nghệ TP.HCM đã dành những lời đầy tâm huyết cho các thí sinh.

Bà khẳng định sự rực rỡ của thanh xuân không chỉ nằm ở huy chương, mà là việc người trẻ dám cùng nhau theo đuổi đam mê, học cách lắng nghe và vượt qua giới hạn của bản thân. Một mô hình hoàn chỉnh không được tạo nên bởi một cá nhân xuất sắc mà là thành quả của cả một tập thể cùng chung mục tiêu.

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