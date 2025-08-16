Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump bắt tay nhau sau khi kết thúc cuộc họp báo. Ảnh Getty

Không ai thực sự biết Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã thảo luận những gì trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài ở Alaska hôm nay, vì cả hai đều không trả lời câu hỏi của phóng viên sau cuộc họp báo chung.

Nhưng cuối cùng, các cuộc đàm phán kín đã được cả hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực, mặc dù không đạt được thỏa thuận quan trọng về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Sau đây là những nội dung chính trong bản tóm tắt mà bạn nên biết:

Phá vỡ truyền thống: Tổng thống Putin bắt đầu bài phát biểu tại cuộc họp báo bằng cách thừa nhận rằng quan hệ Mỹ-Nga đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Thông thường, khi một tổng thống Mỹ tiếp đón một người đồng cấp nước ngoài, một cuộc họp báo chung sẽ bắt đầu bằng bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, tiếp theo là bài phát biểu của vị khách mời.

Tiến triển trong việc đạt được thỏa thuận: Ông Trump cho biết ông và ông Putin đã "đạt được một số tiến triển " và "tiến triển đáng kể" trong cuộc gặp song phương. Tuy nhiên, ông nói thêm, "sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận". Ông Putin nói rằng nguyên nhân chính của chiến tranh phải được loại bỏ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu không can thiệp vào "những tiến triển đang diễn ra".

Tóm tắt tích cực: Các cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Trump đã diễn ra trong "bầu không khí tôn trọng, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau", ông Putin nói. Đáp lại, Tổng thống Trump cho biết họ đã có "một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và nhiều điểm đã được thống nhất".

Các chủ đề khác được đề cập: Ông Putin nói rằng ông đồng ý rằng an ninh của Ukraine cần được đảm bảo. Ông cũng từng tuyên bố rằng chiến tranh ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Trump làm tổng thống vào năm 2022.

Tiếp theo: Ông Trump cho biết ông có nhiều cuộc gọi cần thực hiện sau hội nghị thượng đỉnh — một số trong đó bao gồm các cuộc gọi tới NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức có liên quan khác.