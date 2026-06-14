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Pháp luật
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 10:11 GMT+7

Thương nhân ở Phú Thọ buôn lậu số cau khô trị giá 42 tỷ đồng sang Trung Quốc

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Gia Bình Chủ nhật, ngày 14/06/2026 10:11 GMT+7
Sau khi thỏa thuận với người mua bên Trung Quốc, thương nhân quê Phú Thọ đã tổ chức buôn lậu trót lọt số cau khô trị giá hơn 42 tỷ đồng và khi đang tiếp tục chuyển trái phép hơn 18 tấn hàng qua biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ.
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VSKND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phùng Văn Lương (SN 1992, ở Đạo Trù, Phú Thọ) cùng 16 người khác về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 với khung hình phạt 12 đến 20 năm tù.

Cáo trạng nêu, Phùng Văn Lương vốn làm nghề kinh doanh cau khô tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nay là Phú Thọ và đã tìm hiểu, biết bên Trung Quốc có nhu cầu mua cau khô với giá cao, có thể hưởng lợi trái phép giá trị lớn nếu buôn lậu qua biên giới.

Tháng 12/2024, Lương gặp Lý Thiên Xa (tên thường gọi là A Siêu, người Trung Quốc) tại Bắc Ninh, được A Siêu giới thiệu là đầu mối tiêu thụ cau bên Trung Quốc và đang có nhu cầu tìm mua cau khô của Việt Nam.

Hai bên thỏa thuận, Lương thu mua cau khô tại Việt Nam và xuất sang Hồ Nam, (Trung Quốc) bán cho A Siêu với giá 33.000 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 115,5 triệu đồng/tấn).

Do cau không có nguồn gốc, xuất xứ, không đủ điều kiện để xuất khẩu theo đường chính ngạch nên Lương sẽ vận chuyển theo đường mòn, lối mở qua biên giới (xuất lậu), giao cho A Siêu.

A Siêu ứng trước cho Lương 10,5 tỷ đồng và thống nhất sau khi nhận đủ 20 Container (cont) cau khô, sẽ chuyển tiền thanh toán cho Lương thông qua những người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam.

Đạt thỏa thuận với A Siêu, Phùng Văn Lương đã liên hệ, thống nhất với 2 nhóm đối tượng để cùng xuất lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Với nhóm thứ nhất, Lương làm việc với các bị can Nguyễn Văn Ngọc (SN 1975, ở Hải Dương), Nguyễn Văn Hà (SN 1982, ở Hải Dương), Trần Minh Tiệp (SN 1982, ở Quảng Ninh).

Cáo trạng nêu, tháng 4/2024, nhóm Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp trao đổi, thống nhất cùng nhau làm dịch vụ xuất lậu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc để hưởng lợi.

Trong đó, Ngọc chịu trách nhiệm liên hệ, móc nối với các lực lượng chức năng, đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa không bị kiểm tra, thu giữ; Hà quản lý việc xuất lậu hàng hóa, cùng Trần Minh Tiệp tìm kiếm khách hàng còn Tiệp có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, sắp xếp kho bãi tập kết hàng gần khu vực biên giới, liên hệ, thỏa thuận với các đối tượng người địa phương (thường gọi là “bao biên”) để chuyển trái phép cau khô qua biên giới thông qua các đường mòn, lối mở bất hợp pháp.

Số tiền thu được từ việc làm dịch vụ xuất lậu hàng hóa qua biên giới, sau khi trừ chi phí sẽ chia cho các cá nhân trong nhóm.

Khoảng tháng 2/2025, qua tìm hiểu, Phùng Văn Lương biết nhóm của Trần Minh Tiệp làm dịch vụ xuất lậu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc, qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới thuộc thị trấn Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Lương đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với Tiệp về việc xuất lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc giao cho A Siêu với giá 22.500 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 78,75 triệu đồng/tấn); nhóm Tiệp phải đặt cọc cho Lương 105 triệu đồng/tấn, tương đương 2,5 tỷ đồng cho 1 cont hàng trọng lượng 24 tấn; nếu mất hàng nhóm Tiệp phải đền 140 triệu đồng/tấn.

Về phương thức thực hiện, cáo trạng nêu, khi có cau khô cần xuất lậu sang Trung Quốc, Lương sẽ thuê xe vận chuyển từ Vĩnh Phúc đến Thất Khê, Lạng Sơn hoặc Đông Khê, Cao Bằng rồi thông báo số xe cho Tiệp.

Tiệp thông báo lại trong nhóm để Nguyễn Văn Ngọc liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng, đảm bảo hàng hóa không bị kiểm tra bắt giữ trong quá trình vận chuyển đến thị trấn Trà Lĩnh.

Tại Trà Lĩnh, Tiệp giao cho Trần Tiến Công theo dõi, kiểm đếm số lượng cau khô, vận chuyển vào các kho tập kết và giao hàng cho các “bao biên” để xuất lậu. Hàng hóa sau khi qua bên kia biên giới sẽ được vận chuyển đến Hồ Nam (Trung Quốc) giao cho A Siêu.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, nhóm của Trần Minh Tiệp cùng với các “bao biên” thực hiện xuất lậu cho Phùng Văn Lương tổng cộng 17 cont cau khô, trọng lượng 406 tấn, trị giá hơn 42 tỷ đồng.

Trong đường dây thứ 2, cáo trạng nêu khoảng tháng 4/2025, Phùng Văn Lương trao đổi, thống nhất với Trần Đình Quý (SN 1983, ở Bắc Giang) về việc xuất lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở thuộc khu vực biên giới thị trấn Trà Lĩnh để giao cho khách hàng của Lương là A Siêu. Khi nhóm này đang vận chuyển hơn 18,5 tấn cau khô thì bị bắt giữ.

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