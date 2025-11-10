Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn được điều động làm Phó Chánh Thanh tra Công an Hà Nội

Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tại đây, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an TP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn. Ảnh: CAHN.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp của Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn trong thời gian qua. Ông cho biết đồng chí Sơn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách làm việc chuẩn mực, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng Thượng tá Sơn, trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, giữ vững phẩm chất người cán bộ Công an Thủ đô, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.