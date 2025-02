Thượng tá -Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 17/2, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng -Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng (phải) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh Công an Hà Giang

Trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận khẳng định: Đây là sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng uỷ CATW, Lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với lực lượng Công an tỉnh Hà Giang nói chung và quá trình phấn đấu, cống hiến, trưởng thành của Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng nói riêng.

Ông mong muốn tân Phó Giám đốc sau khi nhận nhiệm vụ, trọng trách mới sẽ tiếp tục phát huy cao nhất trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh; duy trì vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Trước mắt cần sớm tiếp nhận và bắt tay ngay vào nhiệm vụ, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời chỉ đạo bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2025...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ vinh dự được tin tưởng giao đảm nhiệm trọng trách mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và tập thể Lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an Hà Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần tạo môi trường xã hội thuận lợi và ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.