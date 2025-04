Ngày 28/4, HĐND Long An tổ chức hội nghị tham vấn về sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh, đồng thời chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 24 ngày 29/4 để thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Long An - tỉnh Tây Ninh và thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Nhiều cán bộ nguyên là lãnh dạo tỉnh Long An dự và có ý kiến đóng góp.

Nguyên Phó bí thư tỉnh ủy Long An Đỗ Hữu Lâm phát biểu trong hội nghị ngày 28/4. Ảnh: BLA

Theo Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều, vấn đề quan trọng là Đề án hợp nhất Long An và Tây Ninh để thành lập tỉnh mới. Định hướng của Trung ương, Trung tâm chính trị - hành chính dự kiến đặt tại TP.Tân An hiện nay, tỉnh mới dự kiến lấy tên Tây Ninh.

Các đại biểu cho rằng, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ sự trân trọng đối với tên gọi Long An, một địa danh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Long An vinh dự được UBTW Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều ý kiếm trong hội nghị tham vấn. Ảnh: BLA

Một thay đổi lớn tới đây, sau sắp xếp số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Long An sẽ giảm hơn 67%. Cụ thể, từ 186 đơn vị cấp xã, sẽ còn lại 60 đơn vị (4 phường, 56 xã, trong đó có 8 xã biên giới).

Nhiều đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính. “Việc điều chỉnh ranh giới địa lý hành chính một số khu vực, lựa chọn địa điểm đặt trung tâm chính trị - hành chính mới làm sao cho có dư địa phát triển và thuận tiện cho người dân” ý kiến một nguyên lãnh đạo Long An.

Bên cạnh đó, giải quyết tình trạng trùng tên hoặc không phù hợp của ấp, khu phố sau khi thành lập đơn vị hành chính mới. Phương án sử dụng hiệu quả trụ sở xã dôi dư, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã,…thế nào cho phù hợp cũng được thảo luận.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền hành chính vững mạnh, quản lý hiệu quả đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều ghi nhận, đồng thời trân trọng các đại biểu có ý kiến cụ thể đầy tâm huyết trong hội nghị này.

“Tất cả ý kiến là nền tảng quan trọng để HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo thẩm tra và tài liệu liên quan báo cáo. Sau đó trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính Long An và Tây Ninh cũng như thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh tại Kỳ họp thứ 24 sẽ diễn ra vào ngày 29/4. Đây là một bước đi then chốt, tạo tiền đề để Long An sớm hoàn thiện và trình đề án lên Trung ương xem xét, thông qua”, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định.