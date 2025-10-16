Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông nhận cảnh báo bất ngờ từ bác sĩ

Thường xuyên uống nước tăng lực chống buồn ngủ khi lái xe, người đàn ông "choáng" trước cảnh báo của bác sĩ

Mới đây, Ths.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 37 tuổi trong tình trạng tăng huyết áp. Bệnh nhân làm nghề lái xe hàng đường dài, thường xuyên phải thức đêm, uống nhiều nước tăng lực để giữ tỉnh táo khi lái xe. Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, anh bất ngờ được phát hiện huyết áp cao tới 180/100 mmHg.

Theo bác sĩ Mạnh, bệnh nhân rất bất ngờ, không tin mình còn trẻ mà đã có huyết áp cao vút như vậy. “Tôi cũng ngạc nhiên vì bệnh nhân mới 37 tuổi mà đã bị tăng huyết áp ở giai đoạn 3, mức nguy hiểm có thể dẫn tới đột quỵ bất cứ lúc nào”, bác sĩ Mạnh cho hay.

Uống nước tăng lực có nguy cơ quá tải lượng caffeine và nghiện caffeine. Ảnh: N.T

Để loại trừ khả năng huyết áp tăng tạm thời khi đến bệnh viện do tâm lý lo lắng bác sĩ cho bệnh nhân đeo máy đo huyết áp 24 giờ (Holter) và về nhà theo dõi. Kết quả cho thấy chỉ số huyết áp luôn duy trì ở mức 160–190 mmHg, thậm chí có lúc chạm ngưỡng 200 mmHg, kể cả khi ngủ.

Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định chụp mạch thận, chụp não, kiểm tra tuyến giáp để tìm nguyên nhân, nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Anh được chẩn đoán tăng huyết áp vô căn ở người trẻ - một dạng tăng huyết áp không do bệnh lý nền mà do lối sống, thói quen sinh hoạt.

Qua điều tra tiền sử bệnh, bệnh nhân cho biết để tỉnh táo khi lái xe đêm có hôm uống hết cả một vỉ nước tăng lực trong một đêm. Ban ngày khi về nhà anh lại ngủ li bì, hầu như không vận động.

Sau khi được điều trị bằng hai loại thuốc hạ áp, bác sĩ khuyên anh cần thay đổi lối sống: không thức đêm, không uống nước tăng lực, hạn chế sử dụng cà phê, rượu bia và nên tập thể dục đều đặn. Tuy nhiên, bệnh nhân chia sẻ khó có thể thực hiện do công việc lái xe thường phải thức đêm.

Tổn hại sức khoẻ vì thói quen thiếu khoa học của nhiều bộ phận giới trẻ

Bác sĩ Mạnh cho biết, nước tăng lực là loại đồ uống quen thuộc, được nhiều người Việt sử dụng. Tuy nhiên, nước tăng lực thường chứa hàm lượng cao caffeine và đường. Hai thành phần này khiến nhịp tim tăng, mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp, chóng mặt, mệt mỏi, thậm chí gây rối loạn nhịp tim.

Bác sĩ Mạnh trong lần chia sẻ về các bệnh liên quan đến mạch máu. Ảnh: NVCC

Với người đã có sẵn bệnh tăng huyết áp, việc lạm dụng nước tăng lực và thức khuya thường xuyên là “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến huyết áp tăng vọt và làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ lên gấp nhiều lần.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, với người mắc tăng huyết áp, các loại đồ uống an toàn và tốt cho tim mạch là nước lọc, nước ép trái cây, rau củ tươi. Trong khi làm việc, nếu thấy mệt mỏi, mọi người nên vận động nhẹ, đi lại, hít thở sâu để tỉnh táo thay vì lạm dụng đồ uống kích thích.

Hiện nay bệnh tăng huyết áp đang ngày một trẻ hoá, nguyên nhân có liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn và lối sống hiện đại như: Căng thẳng, stress kéo dài do áp lực công việc, học tập, thiếu ngủ; Ít vận động, ngồi lâu, lười tập thể dục thể thao; Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, thức ăn nhanh,... gây rối loạn chuyển hóa; Thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá, nước tăng lực, các loại chất kích thích làm co mạch, tăng nhịp tim.

Bác sĩ Mạnh cảnh báo, lối sống kém lành mạnh có thể khiến các bệnh lý âm thầm tiến triển nhưng người trẻ thường chủ quan vì thấy mình khỏe. Đến khi cơ thể có triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mờ mắt và đi khám thì bệnh thường đã tiến triển nghiêm trọng.

“Tăng huyết áp ở người trẻ không chỉ là vấn đề sức khỏe mạn tính mà còn là nguy cơ tiềm ẩn cho các biến chứng sớm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hay tổn thương thận, mắt do đó mọi người cần đặc biệt cẩn trọng”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.





