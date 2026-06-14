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Thế giới
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 19:05 GMT+7

Thụy Điển cảnh báo về xung đột giữa Nga và NATO "trong tương lai tương đối gần"

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PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 14/06/2026 19:05 GMT+7
Một báo cáo của Ủy ban Quốc phòng Thụy Điển cho rằng xung đột giữa Nga và NATO có thể bùng nổ "trong tương lai tương đối gần". Moscow đã nhiều lần bác bỏ những đồn đoán về việc họ có thể tấn công khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, gọi đó là "vô lý".
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Một binh sĩ Thụy Điển ngồi trên một chiếc thuyền quân sự với khẩu súng máy trong cuộc tập trận quân sự Baltic Operations của NATO (Baltops 22) vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, tại quần đảo Stockholm. Ảnh Getty Images

Bản báo cáo an ninh, được công bố ngày 12/6 và được chính phủ Thụy Điển cùng tất cả các đảng trong quốc hội ủng hộ, coi Nga là “mối đe dọa lâu dài” và cho rằng Moscow có thể tìm cách “thử thách sự gắn kết của NATO và tính đáng tin cậy của Điều 5” nếu thấy các điều kiện chính trị “thuận lợi” . Báo cáo không nêu rõ những điều kiện đó là gì.

Tài liệu này cũng khẳng định rằng Moscow có thể tham gia vào các hành động thù địch “ngay cả khi cán cân quân sự không đáp ứng các yêu cầu truyền thống cho một cuộc tấn công”.

Báo cáo cũng đề cập đến sự rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Mỹ và các quốc gia NATO thuộc châu Âu. Báo cáo nhấn mạnh rằng trong khi Washington tiếp tục đóng vai trò “quyết định” đối với an ninh của Thụy Điển, “mối quan hệ này đang thay đổi”. Trước thực trạng đó, các nhà hoạch định chính sách Thụy Điển kêu gọi hợp tác sâu rộng hơn với EU.

Theo tài liệu, sự ủng hộ của Thụy Điển dành cho Ukraine vẫn là một trụ cột “quan trọng” trong chính sách an ninh của nước này. Stockholm gia nhập NATO năm 2024 sau khi xung đột ở Ukraine leo thang và là một trong những nước ủng hộ tích cực nhất của Kiev. Tháng trước, nước này đã công bố kế hoạch tặng tới 16 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen và bán thêm cho Ukraine 20 chiếc nữa.

Giống như nhiều thành viên NATO khác ở châu Âu, Thụy Điển đã đẩy mạnh quân sự hóa trong những năm gần đây. Năm 2026, chính phủ đã tăng ngân sách quốc phòng lên 175 tỷ SEK (khoảng 18,4 tỷ USD), tăng 18% so với năm trước, đẩy chi tiêu lên 2,8% GDP.

Hơn một thập kỷ qua, Thụy Điển cũng đã quân sự hóa đảo Gotland – được mệnh danh là “tàu sân bay không thể chìm” giữa biển Baltic – với lý do bị cáo buộc là “mối đe dọa từ Nga”. Hòn đảo này nằm cách vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga chưa đầy 300km.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những suy đoán của các nước phương Tây rằng nước này có thể tấn công NATO, gọi đó là "không chỉ là điều vô lý mà còn là sự khiêu khích và tung tin sai lệch", đồng thời cho rằng các nước EU đang tìm cách miêu tả Moscow như một "kẻ thù bên ngoài kiểu mẫu" để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các cuộc khủng hoảng nội bộ.

Trong khi đó, đầu tuần này, Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, cho biết thông tin tình báo hiện có cho thấy “Nga không tìm kiếm một cuộc xung đột”.

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