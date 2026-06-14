Nhận định Thụy Điển vs Tunisia

Trận đấu giữa Thụy Điển và Tunisia tại bảng F World Cup 2026 được xem là màn so tài có ý nghĩa bản lề với cả hai đội. Trong bảng đấu còn có Hà Lan và Nhật Bản, việc giành 3 điểm ở ngày ra quân sẽ mở ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Theo lịch thi đấu, Thụy Điển gặp Tunisia tại Guadalupe, Mexico, trong lượt trận mở màn bảng F.

Xét về tương quan lực lượng, Thụy Điển có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Dù hành trình giành vé dự World Cup 2026 của đội bóng Bắc Âu không hề bằng phẳng, việc vượt qua vòng play-off UEFA Nations League giúp họ bước vào giải đấu với tinh thần được tôi luyện. Dưới thời HLV Graham Potter, Thụy Điển đang cố gắng xây dựng lối chơi rõ ràng hơn, đề cao tổ chức đội hình, kiểm soát cự ly và tận dụng tối đa chất lượng ở tuyến trên.

Thụy Điển vs Tunisia. Ảnh: FPT Play

Điểm tựa lớn nhất của Thụy Điển nằm ở hàng công. Cặp tiền đạo Viktor Gyökeres và Alexander Isak mang đến cho họ nhiều phương án tiếp cận khung thành Tunisia. Gyökeres mạnh mẽ, giàu khả năng tì đè và dứt điểm trong vòng cấm, trong khi Isak có kỹ thuật, tốc độ và khả năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp. Nếu Thụy Điển tạo được thế trận đủ chắc ở tuyến giữa, bộ đôi này hoàn toàn có thể trở thành khác biệt.

Tunisia chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi từng gây ấn tượng ở vòng loại với thành tích phòng ngự rất tốt, thậm chí không để thủng lưới. HLV Sabri Lamouchi cũng tuyên bố Tunisia sẽ nhập cuộc chủ động, thay vì chỉ lùi sâu chờ thời cơ. Tuy nhiên, chính sự chủ động đó có thể tạo ra khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, nơi Thụy Điển đủ khả năng khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Một yếu tố khác nghiêng về Thụy Điển là sự cân bằng trong cấu trúc đội hình. Họ không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội, nhưng có thể chơi thực dụng, kiên nhẫn và chờ sai lầm của đối thủ. Trong các trận đấu mở màn World Cup, sự chắc chắn thường quan trọng không kém khả năng tấn công. Nếu Thụy Điển giữ được sự tập trung ở hàng thủ, tránh bị cuốn vào nhịp độ giàu thể lực của Tunisia, cơ hội giành chiến thắng sẽ rất rõ ràng.

Tunisia có thể gây khó khăn bằng tốc độ, tranh chấp quyết liệt và tinh thần thi đấu máu lửa. Nhưng thất bại nặng nề 0-5 trước Bỉ ở trận giao hữu gần đây cho thấy hệ thống phòng ngự của họ vẫn có thể bị tổn thương khi gặp đối thủ biết tăng tốc đúng thời điểm.

Nhìn tổng thể, trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ, không quá cởi mở trong hiệp 1. Tuy nhiên, với chất lượng tấn công tốt hơn, kinh nghiệm thi đấu châu Âu và sự hiện diện của những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu, Thụy Điển có cơ sở để giành chiến thắng. Một kết quả thắng sít sao là kịch bản hợp lý cho đại diện Bắc Âu trong ngày ra quân.

Đội hình dự kiến Thụy Điển vs Tunisia:

Thụy Điển: Patrik Nordfeldt; Isak Hien, Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres, Alexander Isak.

Tunisia: Mouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Elias Achouri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Taha Yassine Khenissi.

Dự đoán: Thụy Điển thắng 2-1.