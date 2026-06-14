Nhận định phạt góc Thụy Điển vs Tunisia

Trận đấu giữa Thụy Điển và Tunisia tại bảng F World Cup 2026 không chỉ được chú ý ở khả năng phân định thắng thua, mà còn hứa hẹn tạo ra cuộc đua đáng xem ở thông số phạt góc. Đây là màn ra quân có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, bởi bảng F còn có Hà Lan và Nhật Bản, những đối thủ đủ sức khiến mọi sai số đều trở nên đắt giá. Trận đấu diễn ra tại Monterrey Stadium, trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng F.

Xét về thế trận, Thụy Điển có nhiều cơ sở để là đội được hưởng phạt góc nhiều hơn. Dưới thời HLV Graham Potter, đội bóng Bắc Âu được kỳ vọng chơi có cấu trúc hơn, triển khai bóng mạch lạc hơn và tận dụng tốt chiều rộng sân. Với những mũi nhọn như Viktor Gyokeres và Alexander Isak, Thụy Điển có khả năng tạo sức ép lớn lên hàng thủ Tunisia bằng các pha tấn công biên, tạt bóng sớm hoặc căng ngang vào vòng cấm. Đây chính là dạng tấn công dễ dẫn tới những tình huống bóng bị hậu vệ đối phương phá ra hết đường biên ngang.

Thụy Điển vs Tunisia. Ảnh: FPT Play

Tunisia vốn được đánh giá là đội có tổ chức phòng ngự tốt. Tunisia từng giữ sạch lưới trong chiến dịch vòng loại, nhưng cũng vừa chịu thất bại nặng 0-5 trước Bỉ ở trận giao hữu, khiến sự chắc chắn của hàng thủ bị đặt dấu hỏi. Khi đối đầu một Thụy Điển có thể hình, khả năng không chiến và cặp tiền đạo giàu sức ép, Tunisia nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu trong nhiều thời điểm. Nếu đội bóng châu Phi ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ, hai hành lang biên sẽ trở thành hướng lên bóng chủ đạo của Thụy Điển.

Một yếu tố khác giúp kịch bản nhiều phạt góc trở nên sáng hơn là tính chất của trận ra quân. Cả hai đội đều hiểu rằng nếu không thắng trận này, áp lực trước Hà Lan và Nhật Bản sẽ tăng mạnh. HLV Sabri Lamouchi của Tunisia tuyên bố muốn đội nhà nhập cuộc với tư tưởng chủ động, thay vì chỉ phòng ngự thụ động. Điều đó có thể khiến trận đấu không bị bó hẹp trong thế trận một chiều, mà xuất hiện nhiều pha chuyển trạng thái, nhiều cú sút bị chặn và nhiều tình huống bóng sống quanh vòng cấm.

Dù vậy, Thụy Điển vẫn là đội sáng cửa nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc. Lối chơi thiên về bóng bổng, khả năng đưa bóng nhanh ra hai biên và áp lực từ các tiền đạo cao lớn giúp họ có nhiều phương án ép Tunisia phải phá bóng chịu phạt góc. Trong khi đó, Tunisia nếu phản công tốt cũng có thể đóng góp thêm vào tổng số góc của trận đấu, nhất là khi họ buộc phải tìm bàn thắng nếu bị dẫn trước.

Đáng chú ý, một số thống kê gần đây cho thấy các trận của Tunisia có xu hướng không quá bùng nổ về phạt góc, với 6/8 trận gần nhất có dưới 10,5 quả góc theo dữ liệu tổng hợp trước trận. Tuy nhiên, bối cảnh World Cup, áp lực ra quân và phong cách tấn công biên của Thụy Điển có thể khiến trận này vượt khỏi khuôn mẫu ấy. Kịch bản hợp lý là Thụy Điển áp đảo số phạt góc, còn tổng số góc toàn trận đạt mức khá cao, đặc biệt nếu Tunisia phải chống đỡ liên tục trong hiệp 2.

Đội hình dự kiến Thụy Điển vs Tunisia:

Thụy Điển: Patrik Nordfeldt; Isak Hien, Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres, Alexander Isak.

Tunisia: Mouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Elias Achouri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Taha Yassine Khenissi.

Dự đoán: Thụy Điển được hưởng nhiều hơn ít nhất 2 quả phạt góc. Trận đấu có hơn 10 quả phạt góc.