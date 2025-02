Tích hợp tiêu chuẩn nâng cao năng suất doanh nghiệp

Theo chuyên gia thuộc Viện Năng suất Việt Nam, theo cấu trúc mới của tiêu chuẩn hệ thống quản lý do ISO ban hành thì các hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp… có cấu trúc giống nhau trong 10 điều khoản: Bối cảnh tổ chức; Sự lãnh đạo; Hoạch định; Hỗ trợ; Thực hiện; Đánh giá kết quả hoạt động; Cải tiến.

Vây nên, khi tích hợp tiêu chuẩn này với nhau sẽ mang lại lợi ích kép. Doanh nghiệp được hưởng lợi rất lớn từ các tiêu chuẩn và từ đây tăng khả năng cạnh tranh, phủ rộng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị tốt đẹp cho người tiêu dùng.

Hoạt động cải tiến năng suất chất lượng đã được doanh nghiệp áp dụng khá rộng rãi từ hệ thống quản lý đến công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu cũng như công bố liên quan đến việc áp dụng tích hợp hệ thống quản lý và công cụ năng suất chất lượng theo hướng áp dụng công cụ năng suất để giải quyết các điều khoản hay một nhóm điều khoản mà chỉ ở mức độ áp dụng riêng lẻ các hệ thống quản lý hoặc công cụ cải tiến năng suất chất lượng (KPI, Kaizen, QCC, 7 QC Tool,…). Vì vậy cần có phương án tích hợp hệ thống quản lý và công cụ năng suất chất lượng để hướng dẫn doanh nghiệp và chuyên gia tư vấn thực hiện việc tích hợp hệ thống quản lý và công cụ năng suất chất lượng tại doanh nghiệp.

Một hệ thống quản lý tích hợp của 2 hay nhiều tiêu chuẩn với công cụ năng suất chất lượng bao gồm chính sách, mục tiêu, nguồn lực và các quá trình đào tạo, trao đổi thông tin, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và áp dụng trong toàn bộ tổ chức. Chính vì vậy, khi tích hợp với nhau việc triển khai duy trì áp dụng tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, mang lại lợi ích như: Tính hiệu lực của HTQL chất lượng/môi trường/an toàn thực phẩm/an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của bất kỳ tổ chức nào cũng là chỉ báo quan trọng về năng lực quản lý sự thay đổi và bảo đảm một tương lai bền vững;

Việc xây dựng hệ thống tích hợp giảm thiểu mâu thuẫn giữa các HTQL đơn lẻ, tránh được sự cồng kềnh về hệ thống tài liệu, đồng thời rút ngắn thời gian từ 20-30% so với áp dụng hệ thống riêng lẻ; Giúp quá trình đánh giá nội bộ, bên ngoài tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả;

Hạn chế sự trùng lặp, sắp xếp lại các mục tiêu và nâng cao khả năng kiểm soát hoạt động; Chủ động kiểm soát các quá trình chất lượng/môi trường/an toàn thực phẩm/an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, hạn chế rủi ro không đảm bảo về chất lượng, sự cố môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, rủi ro sản phẩm lỗi, rủi ro hỏng hóc máy móc, thiết bị sản xuất hay rủi ro tiến độ, rủi ro về an toàn, tai nạn lao động, sức khoẻ người lao động;

Tiếp cận tốt hơn đối với kiểm soát rủi ro trong kinh doanh, nâng cao khả năng đáp ứng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tạo ra sự thống nhất quản lý các hoạt động. Xác định hiệu quả công tác quản lý một cách toàn diện. Tiết kiệm thời gian và chi phí. Giảm thiểu các sai lỗi, sản phẩm không phù hợp. Cải tiến quy trình hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo luật định.

Giảm thiểu số lần đánh giá giám sát xuống còn một nửa. Chứng minh với khách hàng rằng doanh nghiệp có trách nhiệm với định hướng phát triển bền vững. Tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tăng thu nhập đối với người lao động.