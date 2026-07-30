Tiêm kích F-16 Ukraine bất ngờ rơi bí ẩn giữa trận chiến: Phi công thoát chết trong gang tấc

Một chiếc máy bay F-16 trình diễn trong Triển lãm Hàng không ở Radom, Ba Lan vào ngày 26 tháng 8 năm 2023. (Ảnh Jakub Porzycki/Anadolu Agency/Getty Images)

Theo thông báo chính thức từ phía Không quân Ukraine, sự cố xảy ra vào ngày 29/7 khi chiếc F-16 đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không của đối phương. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, một tình huống khẩn cấp chưa rõ nguyên nhân đã bất ngờ phát sinh ngay trên khoang lái.

“Theo dữ liệu sơ bộ, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra trên máy bay, buộc phi công phải nhảy dù", đại diện AFU cho biết.

Rất may, ngay sau khi rời khỏi buồng lái và tiếp đất, phi công đã được lực lượng cứu hộ tiếp cận và sơ tán nhanh chóng khỏi khu vực nguy hiểm. Anh đã được chuyển thẳng đến cơ sở y tế để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật hiện đang phong tỏa hiện trường để thu thập chứng cứ, trong khi không ghi nhận bất kỳ thương vong hay thiệt hại dân sự nào dưới mặt đất.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố vẫn đang được điều tra gắt gao. Phía quân đội Ukraine hiện vẫn giữ kín lộ trình bay cụ thể cũng như khu vực tiền tuyến diễn ra vụ việc nhằm bảo mật thông tin tác chiến.

Kể từ khi được các quốc gia đồng minh viện trợ từ năm 2024 nhằm gia tăng "lá chắn" bảo vệ bầu trời trước các đợt tập kích tên lửa và UAV dồn dập của Nga, dòng tiêm kích tối tân F-16 luôn đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược phòng thủ của Ukraine.

Tuy nhiên, lực lượng này cũng từng đối mặt với không ít thách thức về nguồn cung vũ khí và đạn dược trong quá trình vận hành. Vụ tai nạn mới nhất này tiếp tục đặt ra bài toán nan giải cho hệ thống không quân chiến đấu của Kiev trong bối cảnh xung đột không ngừng leo thang.