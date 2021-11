Tiền điện tử ở Mỹ: Nhiều chính trị gia thể hiện tham vọng

Tuyên bố rõ ràng về sự ủng hộ của chính trị gia đối với tiền điện tử

Vừa mới giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử của thành phố, tân thị trưởng thành phố New York, Eric Adams có kế hoạch nhận ba lần trả lương đầu tiên của mình bằng bitcoin, trong động thái mới nhất nhằm giúp New York trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của đất nước cho những người đam mê tiền điện tử.

"New York sẽ trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử," Adams cho biết trong một tuyên bố mới". Ảnh: @AFP.

Thị trưởng New York, Eric Adams cho biết ông sẽ nhận ba khoản lương đầu tiên bằng bitcoin, và cho thấy ý định biến thành phố của mình trở thành "trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử" sau khi ông nhậm chức chính thức vào tháng Giêng tới đây.

Adams viết trong một bài đăng trên Twitter: "Ở New York, chúng tôi luôn phát triển vượt bậc, vì vậy tôi sẽ lấy ba khoản lương đầu tiên bằng bitcoin, khi tôi trở thành thị trưởng chính thức tiếp quản Tòa thị chính vào tháng Giêng tới đây; New York sẽ trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử cùng với các ngành công nghiệp đổi mới phát triển nhanh khác! Chỉ cần New York chờ đợi".

Tân Thị trưởng đắc cử cho biết, thành phố phải xây dựng một nguồn nhân lực cho các công việc liên quan đến tiền điện tử, "bởi vì chúng ta không thể có một thành phố chỉ hoạt động đơn phương với một số nhóm và khu vực kinh doanh tiền số nhất định đang hoạt động tốt".

Có thể thấy, cho dù đó là một hay ba khoản lương, những gì Adams đang đặt cược cá nhân vào một loại tiền điện tử có tính biến động cao là minh chứng nhiều hơn cho thấy nhiều nhà lãnh đạo chính trị Mỹ đang dần quan tâm và tỏ ra lý thú vói không gian tiền điện tử hiện hành.

Về mặt kỹ thuật, thị trưởng New York sẽ phải tính lương bằng đô la và sau đó mua bitcoin theo tỷ giá thị trường trong ngày, sử dụng các nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng Cash hoặc Coinbase. Adams thậm chí có thể chỉ cần đi bộ vài bước từ Tòa thị chính và sử dụng một máy ATM bitcoin trên đường 12 John Street để tiến hành giao dịch.

Eric Adams đã thông báo trong một bài đăng trên Twitter rằng, ông ấy sẽ nhận ba khoản lương đầu tiên bằng Bitcoin khi trở thành thị trưởng chính thức. Ảnh: @AFP.

Bài đăng mới của tân thị trưởng đắc cử Eric Adams được đưa ra để đáp lại thị trưởng Miami Francis Suarez, người trước đây đã viết trong một thông điệp Twitter của riêng mình rằng, ông sẽ nhận khoản lương đầu tiên của mình bằng bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất thế giới. Suarez, người đã thắng cử cũng là một nhà đam mê đầu tư tiền điện tử, ông đặt mục tiêu xây dựng Miami cũng thành một trung tâm đổi mới tiền điện tử.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg Radio sau khi được bầu làm Thị trưởng vào ngày 2/11, Eric Adams đã đặt cược một "cuộc cạnh tranh thân thiện" với Thị trưởng của Miami, người đầu tiên thành lập cái gọi là tiền điện tử MiamiCoin.

"Ông ấy có một MiamiCoin đang hoạt động rất tốt - chúng tôi sẽ xem xét hướng đi để thực hiện điều đó", ông Adams cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg Radio.

Được biết, Eric Adams- một đảng viên Dân chủ sẽ trở thành thị trưởng Da đen thứ hai của thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ chhính thức vào tháng 1 tới đây, sau khi dễ dàng đánh bại Curtis Sliwa của đảng Cộng hòa- người sáng lập đội tuần tra an toàn dân sự Guardian Angels.

Thông báo này cũng là một tuyên bố rõ ràng về sự ủng hộ chính trị gia đối với tiền điện tử và sau những nhận xét mà Adams đưa ra trong tuần này cho thấy, ông ấy muốn thu hút nhiều việc làm tiền điện tử hơn đến New York và có thể tạo ra một loại tiền kỹ thuật số riêng cho thành phố.

"Nó cho bạn thấy rằng, bitcoin đang thu hút nhiều sự quan tâm và bây giờ trong đó bao gồm cả tân thị trưởng New York", Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại nhà môi giới FX Oandam nói về thông báo mới của Adams.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Adams đưa ra triển vọng về một cuộc cạnh tranh tiền điện tử. Sau khi giành được đề cử thị trưởng của đảng Dân chủ vào tháng 6, ông đã có một bài phát biểu chiến thắng, trong đó ông thề rằng thành phố sẽ trở thành "trung tâm của bitcoin" và "trung tâm của tất cả công nghệ mới".

Tuy nhiên, những nỗ lực để biến New York thành một trung tâm tiền điện tử có thể thu hút sự giám sát từ Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, người gần đây đã phát động một cuộc đàn áp đối với các công ty tiền điện tử chưa đăng ký. Tuần trước Letitia James tuyên bố ứng cử vào chức thống đốc New York.

Còn Adams cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn mới rằng, ông dự định xem xét điều gì đang ngăn cản sự phát triển của bitcoin và tiền điện tử ở New York.

Năm nay, New York đã cân nhắc luật cấm khai thác bitcoin trong ba năm để họ có thể thực hiện đánh giá môi trường để đo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nhà lập pháp kể từ đó phần lớn đã quay trở lại vấn đề. Trong khi đó, Miami lại tích cực cố gắng tuyển dụng các thợ đào bitcoin đến Nam Florida để tận dụng năng lượng hạt nhân của khu vực.

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Eric Adams, một đảng viên Đảng Dân chủ nói rằng, ông muốn biến New York thành một thành phố thân thiện với tiền điện tử. Ảnh: @AFP.

Nhìn chung, Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác là trung tâm của nhiều khoản lãi hời to nhưng cũng là khoản lỗ tài chính lớn nhất trong năm nay. Mặc dù được nhiều chuyên gia tài chính coi là một hình thức tiền tệ có tính không ổn định cao, nhưng bitcoin đã đạt mức cao mới vào đầu năm nay, một phần là do nhiều công ty đang chấp nhận nó như một hình thức thanh toán.

Tiền điện tử ethereum và dogecoin cũng đạt mức giá cao kỷ lục vào đầu năm nay, trong khi những người nổi tiếng bao gồm Snoop Dogg, Paris Hilton, Kanye West và những người khác đã ghi tên họ vào các loại tiền kỹ thuật số mà họ yêu thích.

Song bên cạnh đó, khi mức độ phổ biến của loại tiền này tăng lên, tiền điện tử đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ lừa đảo tài chính trị giá hàng triệu đô la trong lịch sử gần đây. Từ tháng 1 đến tháng 7, tiền điện tử đã chiếm 681 triệu đô la trong khoản lỗ do các vụ lừa đảo gây ra, theo một báo cáo từ công ty tình báo tiền điện tử CipherTrace cho hay.