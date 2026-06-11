Tiền lớn rút lui, nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc

Cổ phiếu công nghệ chìm trong sắc đỏ, hơn 375 tỷ đồng đổ vào chiều bán

Phiên giao dịch ngày 11/6 ghi nhận diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu công nghệ khi chỉ số ngành giảm 2,59 điểm, tương đương 1,46%, xuống còn 174,04 điểm. Áp lực bán lan rộng khiến phần lớn cổ phiếu trong ngành chìm trong sắc đỏ, trong khi dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi các mã dẫn dắt.

Dòng tiền tập trung chủ yếu vào chiều bán khi giá trị giao dịch của các cổ phiếu giảm giá lên tới khoảng 375,6 tỷ đồng, vượt xa lượng vốn chảy vào nhóm tăng giá chỉ khoảng 0,7 tỷ đồng.

Diễn biến chỉ số nhóm cổ phiếu công nghệ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6. Biểu đồ: FireAnt

Trong nhóm vốn hóa lớn, FPT tiếp tục là tâm điểm chú ý khi giảm 1,48% xuống 73.100 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu ngành về thanh khoản với hơn 3,5 triệu đơn vị được khớp lệnh. Cùng xu hướng, GEE giảm 1,95%, ELC lùi 0,31%, CMG mất 0,73% và ITD giảm mạnh 2,83%.

Một số mã ghi nhận mức điều chỉnh sâu hơn như KIP giảm 3,85%, phản ánh áp lực chốt lời gia tăng ở các cổ phiếu đã có nhịp tăng trước đó. Trong khi đó, TTN giảm 0,69%, tiếp tục nối dài chuỗi giao dịch kém tích cực.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu tăng giá khá khiêm tốn. SGT tăng 4,14%, POT tăng 4,5%, ONE tăng 2,94% và TYA tăng 2,13%. Tuy nhiên, thanh khoản của các mã này đều ở mức thấp, chưa tạo được sức lan tỏa đáng kể cho toàn ngành.

Diễn biến trong gần một tháng qua cũng cho thấy xu hướng suy yếu của nhóm công nghệ. Từ vùng đỉnh quanh 191 điểm vào cuối tháng 5, chỉ số ngành đã liên tục điều chỉnh và hiện lùi về vùng thấp nhất trong nhiều tuần gần đây.

Trong bối cảnh lực cầu còn thận trọng và dòng tiền chưa quay trở lại các cổ phiếu đầu ngành, nhóm công nghệ nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến thanh khoản và sức mạnh dòng tiền trước khi gia tăng tỷ trọng.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6. Ảnh: Vietstock

Cổ phiếu dẫn dắt hụt hơi, VN-Index lại mất mốc 1800 điểm

Kết thúc phiên giao dịch 11/6, VN-Index giảm 5,1 điểm xuống 1.798,61 điểm. Trong phiên, chỉ số có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm trước khi lùi nhẹ vào cuối ngày. HNX-Index giảm 1,06 điểm xuống 300,09 điểm, UPCoM-Index tăng 0,68 điểm lên 126,41 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm sâu còn 410 triệu cổ phiếu giao dịch, tương ứng giá trị 10.132 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh chỉ chiếm hơn 376 triệu đơn vị, phần còn lại đến từ các thỏa thuận.

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra trong trạng thái phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, khi dòng tiền tập trung chọn lọc thay vì lan tỏa rộng trên thị trường.

Cụ thể, chỉ số ngành công nghệ ghi nhận mức giảm sâu nhất, đồng thời đi kèm giá trị giao dịch khoảng 376,5 tỷ đồng.

Viễn thông cũng có một phiên giao dịch kém tích cực khi giảm 1,68%, xuống còn 79,03 điểm. Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu mất 1%, trong khi bất động sản và tài chính lần lượt giảm 0,44% và 0,27%. Dù vậy, hai nhóm này vẫn duy trì thanh khoản ở mức cao với giá trị giao dịch đạt khoảng 1.827 tỷ đồng và 4.716 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số ngành vẫn giữ được sắc xanh bất chấp áp lực điều chỉnh của thị trường chung. Vật liệu cơ bản tăng 0,56%, hàng tiêu dùng cơ bản tăng 0,54% và năng lượng tăng 0,22%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 512 tỷ đồng. Cụ thể, chiều mua 844 tỷ đồng, chiều bán 1.356 tỷ đồng. NVL vị khối ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 52 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại như VHM, VIC, TCB, VPB, HDB,… đều bị bán ròng dưới 50 tỷ đồng.Ở phía ngược lại, VNM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với gần 30 tỷ đồng. Các mã phía sau như KBC, PVS, GVR, SAB, MWG đều được mua ròng nhưng rất thấp ở mức dưới 15 tỷ đồng.