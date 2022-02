Tiền vẫn chảy mạnh về bất động sản nghỉ dưỡng

Đầu tư sớm để đón sóng

Bất động sản nghỉ dưỡng đang chứng kiến đà tăng tốc mạnh mẽ sau giai đoạn dịch bệnh. ◊Tổng giám đốc một sàn BĐS tại TP.HCM cho biết, nếu như trong quý 3, công ty chỉ bán được 10-20 căn/tháng thì nay có ngày bán được cả chục căn. Khách hàng đầu tư chủ yếu đến từ Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Theo vị này, xu thế đầu tư tập trung vào những bất động sản có quy hoạch rõ ràng, khả năng vận hành đồng bộ và có chủ đầu tư uy tín. "Nhóm sản phẩm bất động sản có khả năng khai thác du lịch cao như condotel hay shophouse của Vingroup ở Phú Quốc đang là một trong những sản phẩm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư khi muốn đầu tư để bắt đáy và đón sóng du lịch sắp tới" – ông tiết lộ.

Đại diện các sàn giao dịch cũng cho hay, những dự án có vị trí đặc biệt được thị trường đón nhận tốt hơn mong đợi. Hiện nhiều nhà đầu tư vẫn đang "xếp hàng" chờ những sản phẩm mới tại khu vực này.

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và phát triển DKRA Việt Nam đánh giá, giao dịch BĐS nghỉ dưỡng tập trung chủ yếu ở các dự án có hệ sinh thái hoàn thiện, đầy đủ tiện ích, đem lại những trải nghiệm độc đáo, khác biệt cho du khách và có thể đi vào hoạt động ngay để tạo lợi nhuận nhanh chóng cho các nhà đầu tư.

Đơn cử như tại Phú Quốc, siêu quần thể Phú Quốc United Center mới đây được Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam trao giải "Quy hoạch đô thị quốc gia - VUPA" nhờ có nhiều sáng tạo nổi bật, góp phần thay đổi tích cực diện mạo đô thị du lịch ở Việt Nam. Quần thể hội tụ bản sắc văn hóa Việt Nam và thế giới, đồng thời giữ gìn, phát huy các yếu tố tự nhiên và sinh thái.

Với quy mô lên đến hơn 1.044 ha, Phú Quốc United Center sở hữu 5 kỷ lục, gồm "Siêu quần thể đa dạng với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có diện tích lớn nhất Việt Nam", "Công trình tre lớn nhất Việt Nam - Bamboo Legend, "Nhà gấu Teddy Bear Museum đầu tiên tại Việt Nam", "Chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện các điển tích lịch sử văn hóa truyền thống của Việt Nam nhiều nhất" và "Chương trình nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa Châu Âu – Sắc màu Venice". Cùng với đó là các công trình biểu tượng tầm cỡ như Công viên nghệ thuật đương đại Urban Park, kênh đào Venice, Hồ Tình Yêu..., các "thánh đường giải trí" sôi động như hệ thống quán bar/pub, Corona Casino mở cửa thâu đêm suốt sáng....

Hành trình khám phá đảo ngọc của du khách sẽ thêm trọn vẹn với hệ thống công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc, công viên bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari; sân gôn 18 hố Vinpearl Golf.

Với những trái nghiệm độc đáo thú vị, đáp ứng mọi nhu cầu, Phú Quốc United Center được đánh giá là "điểm đến mới của thế giới", thu hút hàng trăm ngàn lượt khách mỗi ngày ngay thời điểm khai trương và trong 6 ngày Tết Âm lịch 2022, Phú Quốc United Center đã đón gần 113.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí.

Những dòng du khách nhộn nhịp chính là bảo chứng sinh lời cho những dãy shop thương mại tạo, hệ thống các thương hiệu khách sạn từ 5 sao đến boutique hotel, condotel như Vinpearl, VinOasis, VinHolidays, Radisson Blu…

Nóng lòng chờ sản phẩm mới

Sở hữu một siêu quần thể "all-in-one" đặc sắc, tinh hoa cùng những lợi thế cạnh tranh khó sánh trên thị trường, không khó hiểu khi các sản phẩm đầu tư tại Phú Quốc United Center luôn chứng kiến cuộc đua xuống tiền của các nhà đầu tư.

Để giải "cơn khát" sản phẩm mới tại Phú Quốc United Center, Vingroup vừa cho ra mắt phân khu "hàng hiệu" hoàn toàn mới mang tên Greek Town. Điểm nhấn ấn tượng của sản phẩm này là 3 phong cách kiến trúc mới lạ, độc đáo: Châu Âu trung cổ, Hy Lạp – Địa Trung Hải, Nga. Tương ứng với các phong cách thiết kế đó là Làng Cochem, Làng Oia và làng Kazan tọa lạc tại những vị trí "tâm điểm vàng" mở hàng ngàn cơ hội cho nhà đầu tư.

Đây là phân khu shop thương mại đầu tiên nằm trong lòng quần thể khách sạn - resort 5 sao Vinpearl và sát cạnh công viên chủ đề hàng đầu Châu Á VinWonders. 2 yếu tố này sẽ giúp Greek Town đón đầu luồng khách nghỉ dưỡng cao cấp và sẵn sàng chi tiêu, mở ra dư địa vô hạn cho hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Greek Town còn sở hữu vị trí cửa ngõ dẫn vào cả thiên đường giải trí Corona Casino và thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc, tăng gấp bội cơ hội kinh doanh cho chủ sở hữu.

Chiếm trọn vị trí "tiềm năng vàng" với hệ sinh thái "all in one" độc đáo, không khó hiểu khi Greek Town vừa ra hàng đã được nhà đầu tư săn lùng. Trong sự kiện mở bán ngày 8/1, hàng trăm căn shop thuộc tiểu khu Làng Oia và Làng Kazan đã hết hàng nhanh chóng chỉ sau vài giờ mở bán. Đây chính là minh chứng vững chắc cho tiềm năng sinh lời, khả năng gia tăng giá trị và sức nóng của các bất động sản tại siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam - Phú Quốc United Center nói chung và shop VinWonders nói riêng.

Khách mua Shop VinWonders Phú Quốc sẽ hưởng hàng loạt ưu đãi: • Được hưởng chính sách 3 KHÔNG vượt trội: Không đồng vốn – Không áp lực tài chính – Không chờ đợi. • Được hỗ trợ bằng tiền trong 2 năm kể từ khi nhận bàn giao Shop với mức 5%/năm trên giá bán (không gồm VAT). Nếu nhận cam kết hỗ trợ một lần, khách hàng sẽ được giảm giá trị thanh toán với số tiền tương đương 8% trên giá bán chưa VAT. • Được tặng Voucher VinFast trị giá 200 triệu. • Được vay ngân hàng tối đa 70% và được hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng nhưng không muộn hơn ngày 1/3/2024. Khoản vay được ân hạn nợ gốc thêm 36 tháng sau thời gian hỗ trợ lãi suất.