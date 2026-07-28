Tiền vệ ĐT Việt Nam "quay xe" tại Hải Phòng FC

Nguyễn Hữu Sơn gia hạn hợp đồng với Hải Phòng FC

Hồi tháng 6 vừa qua, xuất hiện thông tin Nguyễn Hữu Sơn nhiều khả năng sẽ không tiếp tục gắn bó với Hải Phòng FC. Cụ thể, một nguồn tin co biết, tiền vệ sinh năm 1996 khi ấy nằm trong tầm ngắm của SHB Đà Nẵng và đội bóng bên bờ sông Hàn được cho là sẵn sàng trao cho anh 1 vai trò quan trọng trong kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới.

Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, tiền vệ từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam vào tháng 9/2023 đã quyết định gia hạn tới 2029 với Hải Phòng FC.

Nguyễn Hữu Sơn gia hạn tới 2029 với Hải Phòng FC. Ảnh: Hải Phòng FC.

"Hải Phòng FC chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn đến năm 2029, tiếp tục hành trình cùng một trong những nhân tố giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến.

Không chỉ là cái tên quen thuộc trong đội hình, Hữu Sơn còn là biểu tượng cho sự bền bỉ, nỗ lực và khát khao chiến đấu trong màu áo đội bóng Đất Cảng. Mùa giải tới, anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng, vừa đóng góp chuyên môn, vừa là điểm tựa dẫn dắt và truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

Việc gia hạn lần này không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ, mà còn là niềm tin vào chặng đường phía trước - nơi Hữu Sơn tiếp tục là một phần quan trọng trong hành trình phát triển của CLB.

Cùng nhau tiếp tục viết nên những dấu ấn mới - vững vàng, bền bỉ và đầy khát vọng!", fanpage chính thức của Hải Phòng FC viết.

Nguyễn Hữu Sơn tiếp tục gắn bó với Hải Phòng FC. Ảnh: Hải Phòng FC.

Gia nhập Hải Phòng FC vào cuối năm 2022 sau khi Sài Gòn FC giải thể, Nguyễn Hữu Sơn nhanh chóng trở thành một mắt xích đáng chú ý trong hệ thống chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm. Trong hơn ba mùa giải khoác áo đội chủ sân Lạch Tray, tiền vệ quê Nghệ An đã có hơn 60 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi nhiều bàn thắng quan trọng và để lại dấu ấn tại cả V.League lẫn sân chơi châu lục AFC Cup.

Sở hữu chiều cao 1m72, Nguyễn Hữu Sơn không phải mẫu cầu thủ có ưu thế về thể hình, nhưng bù lại anh nổi bật nhờ tốc độ, sự linh hoạt và khả năng hoạt động rộng bên hành lang cánh phải. Cầu thủ 30 tuổi có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ cánh, tiền đạo cánh hoặc hộ công khi cần thiết. Điểm mạnh của Hữu Sơn nằm ở những pha tăng tốc đột biến, khả năng rê dắt trong phạm vi hẹp và những đường chuyền quyết định vào khu vực 1/3 cuối sân.

Mùa giải 2025/2026, Nguyễn Hữu Sơn ra sân 16 trận trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo. Dù không phải ngôi sao nổi bật nhất của Hải Phòng FC, anh vẫn là phương án chiến thuật hữu ích nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại V.League. Hiện chuyên trang Transfermarkt định giá tiền vệ này ở mức 150.000 euro.

Một cột mốc đáng nhớ khác trong sự nghiệp của Nguyễn Hữu Sơn là lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 9/2023 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Palestine. Dù chưa có cơ hội ra sân thi đấu chính thức, việc được HLV Philippe Troussier trao cơ hội đã phần nào cho thấy những nỗ lực của cầu thủ này trong màu áo Hải Phòng FC .