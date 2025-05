Nguyễn Hai Long đang ở độ chín của sự nghiệp

Ở tuổi 25, Nguyễn Hai Long đang đạt được độ chín của sự nghiệp. 5 tháng trước tại ASEAN Cup 2024, anh trở thành cầu thủ đặc biệt của đội tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng đầu tiên và cuối cùng, khép lại hành trình vô địch cho “Những chiến binh sao Vàng”. Bàn khởi đầu là cú vô lê đầy uy lực khai thông bế tắc cho ĐT Việt Nam trước Lào, mở ra chuỗi kết quả tích cực ở phía sau. Trong khi đó, pha lập công ấn định thắng lợi chung cuộc trước Thái Lan tại màn tranh vô địch đến từ nhãn quan sắc bén cùng việc ra quyết định táo bạo của Nguyễn Hai Long. Hình ảnh trái bóng từ từ lăn về phía cầu môn, trong sự bất lực của hàng thủ Thái Lan trở thành khoảnh khắc lịch sử, không chỉ với cá nhân Nguyễn Hai Long mà còn là giải ASEAN Cup!

Lật giở lại trước đó 1 năm, Nguyễn Hai Long bị xem như thần đồng không phát triển. Câu chuyện này thực ra đã diễn ra với chàng trai quê Quảng Ninh, cách đây 1 thập kỷ. Khi ấy, anh phải nói lời chia tay Trung tâm bóng đá Viettel, do bị đánh giá không đạt triển vọng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong những năm kế tiếp. Chưa vội nhắc chuyện quá khứ của Nguyễn Hai Long, nhưng việc không thể góp mặt ở cấp độ các ĐTQG trong một thời gian dài cũng đủ làm cho cầu thủ này dần rơi vào dĩ vãng. Không ai còn nhắc Nguyễn Hai Long như một sự kế cận cho đàn anh Quang Hải. Cũng chẳng còn ai vồn vã tài năng này, như thời anh bất ngờ vụt lên khi thay thế Nguyễn Hải Huy bị chấn thương tại Than Quảng Ninh.

Người tiền nhiệm Philippe Troussier tại ĐT Việt Nam đưa Nguyễn Hai Long trở lại ánh sáng. Nhưng phải dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, cầu thủ 25 tuổi mới thật sự vươn đến đỉnh cao. Tháng 10/2024 là cột mốc quan trọng đánh đấu độ chín trong nghiệp quần đùi áo số của Nguyễn Hai Long. Anh định hình được vị trí số 1 trong vai trò tiền đạo phải của “Những chiến binh sao Vàng”. Để rồi tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Hai Long trở thành mảnh ghép quan trọng giúp ĐT Việt Nam lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á.

Gần nửa năm sau thành công ấy, Nguyễn Hai Long đã và đang là trụ cột của CLB Hà Nội FC. Tuy nhiên, anh không phải là lựa chọn hàng đầu trong đội hình ASEAN All Stars. Nếu như Quang Hải không xin rút vì lịch trình bận rộn với CLB CAHN thì Nguyễn Hai Long có lẽ đang ở Hà Nội FC, chờ ngày hội quân với ĐT Việt Nam. Tái ông thất mã. Nguyễn Hai Long trở thành “người đóng thế” Quang Hải. Tương tự như cách từng thế vai cầu thủ này ở Hà Nội FC hay với Nguyễn Hải Huy tại Than Quảng Ninh, Nguyễn Hai Long biết cách nắm bắt cơ hội để giúp bản thân tiến xa trong nghiệp quần đùi áo số.

Bàn thắng thay đổi số phận

Nguyễn Hai Long được ra sân từ đầu, trong lực lượng ASEAN All Stars đấu MM.U vào tối 28/5, tại sân Bukit Jalil (Malaysia). Đó có thể xem là bất ngờ. Bởi Nguyễn Hai Long thực tế không có một buổi tập nào cùng ASEAN All Stars. Lịch thi đấu của Hà Nội thay đổi kéo theo việc anh cùng Duy Mạnh, Văn Vĩ hội quân muộn với tập thể ngôi sao Đông Nam Á.

Nhưng ngay cả khi không có sự chuẩn bị chu đáo, Nguyễn Hai Long vẫn thể hiện tâm thế tự tin khi đương đầu với Quỷ đỏ. Phút thứ 6, anh nhận đường chọc khe của Coulibaly bên cánh phải. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC vượt qua trung vệ Heaven vốn cao gần 1m90, trước khi tung cú cứa lòng đưa bóng chệch cột dọc, trong sự bất ngờ đến từ thủ thành Onana. 4 phút sau, Nguyễn Hai Long thực hiện quả đá phạt ở cự ly 25 mét, sau khi Coulibaly bị Heaven phạm lỗi. Tiền vệ này tung cú sút đưa bóng vọt xà ngang M.U.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Hai Long còn để lại những pha đi bóng tự tin, táo bạo trong vòng vây của hậu vệ đẳng cấp cao bên phía M.U. Chứng kiến cách Nguyễn Hai Long chơi bóng vô tư, hiệu quả, các CĐV Anh thậm chí còn biểu cảm trên mạng xã hội: “Cầu thủ số 9 (Hai Long - PV) tạo ra quá nhiều rắc rối cho M.U. Mỗi một đợt lên bóng của anh ta lại là một lần hàng thủ M.U vất vả”. Một người dùng trên mạng xã hội thậm chí còn đùa rằng Nguyễn Hai Long hoàn toàn có thể là phương án B, nếu M.U không thể có Mbeumo từ Brentford.

Tất nhiên, Nguyễn Hai Long hiểu đó chỉ là những chia sẻ vui đến từ mạng xã hội. Với anh, điều quan trọng nhất là bản thân được thể hiện niềm vinh dự và tự hào khi đấu với CLB hàng đầu thế giới. Nguyễn Hai Long tin rằng mỗi phút giây trên sân hôm nay đều rất quý giá và khó quên. “Được đứng cùng sân đấu với các cầu thủ hàng đầu thế giới là trải nghiệm tuyệt vời mà tôi luôn trân trọng”, Nguyễn Hai Long bày tỏ.

Nguyễn Hai Long từng bật mí 1 nghịch lý trong sở thích. Anh hâm mộ Man City nhưng nể phục Bruno Fernandes, nhờ tài năng chơi bóng cũng như nghị lực vượt qua hoàn cảnh. Như đã đề cập, chính Nguyễn Hai Long từng trải qua truân chuyên 1 thập kỷ trước đó. Việc bị Trung tâm Viettel loại kéo theo giai đoạn đầy khó khăn, dù còn rất trẻ, đối với Nguyễn Hai Long. Anh bị cho mượn xuống đá hạng Ba trong màu áo Phù Đổng (2018), rồi hạng Nhì cho CLB Lâm Đồng (2019). Đến năm 2020, anh mới được gọi trở lại tập luyện cùng CLB Quảng Ninh.

Thực tế, sẽ không có Nguyễn Hai Long của ngày hôm nay nếu như không có 1 cú sút xa để đời, trong trận giao hữu giữa Than Quảng Ninh và Quảng Nam hồi trước Tết Nguyên đán 2020. “Than Quảng Ninh bất ngờ nhận lời mời đá thêm một trận với Quảng Nam. Chính trận đấu ấy đã thay đổi cuộc đời tôi”, Nguyễn Hai Long chia sẻ.

Anh tâm sự: “Hôm đó, HLV Phan Thanh Hùng thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ, nhưng một lần nữa, tôi không có tên trong đội hình xuất phát. Trên cabin huấn luyện, tôi sốt ruột lắm. Tôi không quan sát trận đấu, chỉ nhìn vào biểu cảm trên nét mặt của thầy Hùng và đợi đến lúc thầy gọi "Long ơi". May mắn, tôi được tung vào sân ở phút 75.

Tôi nỗ lực hết mình trong trận đấu đó và đến phút bù giờ, từ một pha sút xa, tôi đã ghi bàn. Khi trọng tài nổi còi hết giờ, thầy Hùng tiến lại, vỗ tay rồi nói: “Long ơi, tốt lắm! Được ký rồi, được ký rồi!” Mắt tôi sáng rực lên, vì đó là khoảnh khắc mở ra cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp cho tôi. Sau đó, tôi được lên đội một tham dự V.League”.

Không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng suôn sẻ từ đầu chí cuối như Quang Hải. Họ có thể là thần đồng rực nở để rồi tàn phai theo năm tháng. Họ cũng có thể là đoá hoa nở muộn, khi phải chờ đến lúc “toan về già” mới được hưởng hạnh phúc sự nghiệp. Nguyễn Hai Long có lẽ là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh đã vượt qua những truân chuyên ngay từ khi còn rất trẻ. Và giờ, Nguyễn Hai Long chắt chiu từng cơ hội mà số phận nghề cầu thủ dành cho bản thân.

Liên quan đến trận M.U đấu ASEAN All Stars, trên trang web của M.U, bài tường thuật trận đấu có phản ánh: “Đá với ASEAN All Stars trong cái nóng dữ dội ở Malaysia, với cơ hội tốt nhất của chúng tôi đến từ Mainoo và Dorgu. Nguyễn Hai Long là cầu thủ chơi tốt nhất của đối thủ ở hiệp đấu này, nhưng M.U đã khiến anh ấy im lặng”. Tờ Daily Mail của Anh phân tích: “Thực sự không có gì nhiều để nói thêm. Màn trình diễn của Nguyễn Hai Long cho ASEAN All Stars khá ổn. Có thể thấy lý do tại sao anh ấy có 4 bàn thắng trong 10 trận cho ĐT Việt Nam”.