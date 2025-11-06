Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 06/11/2025 21:10 GMT+7

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: Từng khoác áo U21 Na Uy, vợ là Việt kiều

Minh Hoàng Thứ năm, ngày 06/11/2025 21:10 GMT+7
Tiền vệ cánh Kristoffer Hansen là tân binh của Thép xanh Nam Định ở mùa giải 2025/26.
Tiền vệ Thép xanh Nam Định: Từng khoác áo U21 Na Uy, vợ là Việt kiều

Kristoffer Hansen sinh ngày 12/8/1994 tại Larvik, Na Uy. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Kristoffer Hansen trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sandefjord và được đôn lên đội một năm 2010. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Năm 2016, Kristoffer Hansen rời CLB Sandefjord. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Sarpsborg 08, Ullensaker/Kisa, trở lại Sandefjord, Widzew Lodz, Jagiellonia Bialystok. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Hôm 17/9 vừa qua, Kristoffer Hansen chính thức gia nhập Thép xanh Nam Định và khoác áo số 21. Chi tiết hợp đồng giữa đôi bên không được hé lộ. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Kristoffer Hansen sở hữu chiều cao 1m80, vị trí sở trường là tiền vệ cánh. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Kristoffer Hansen được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 700.000 euro. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Kristoffer Hansen từng khoác áo U16, U17 và U21 Na Uy. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Kristoffer Hansen có 4 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 266 phút), ghi 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Kristoffer Hansen chưa từng được triệu tập lên ĐT Na Uy. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Kristoffer Hansen được đánh giá cao ở lối chơi tốc độ và khả năng đột phá, dứt điểm tốt. Ảnh: Thép xanh Nam Định.
Vợ của Hansen là Việt kiều (bố và mẹ đều là người Việt) nhưng sinh ra và lớn lên ở Na Uy. Ảnh: Instagram nhân vật.

