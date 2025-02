Tiền vệ Việt kiều 1m75, trị giá 6,6 tỷ đồng: HLV Kim Sang-sik có quan tâm?

Tiền vệ Việt kiều Do Chung Nguyen là ai?

Thời gian gần đây, sau khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son thi đấu xuất sắc trong màu áo ĐT Việt Nam, nhiều cầu thủ Việt kiều đã bày tỏ nguyện vọng được đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều nếu họ có khát khao cống hiến.

Theo những thông tin mới nhất, tiền vệ Do Chung Nguyen đang là trụ cột của CLB Slavia Sofia tại Bulgaria. Tại giải VĐQG Bulgaria, Do Chung Nguyen đã được ra sân 16 trận, trong đó có 10 trận đá chính và 6 trận chơi bóng với tư cách vào sân thay người.

Do Chung Nguyen (thứ 3 từ trái sang) đang có nhiều đóng góp tích cực cho Slavia Sofia ở mùa giải này. Ảnh: Fans V.League

Dù chưa đầy 20 tuổi và có thể hình không thực sự ấn tượng (cao 1m75), nhưng Do Chung Nguyen có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Chính vì vậy, Do Chung Nguyen luôn biết cách tạo ra dấu ấn mỗi khi xuất hiện trên sân. Thậm chí, vào năm 2023, Do Chung Nguyen từng được CLB nổi tiếng Barcelona quan tâm vào năm 2023.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Do Chung Nguyen được định giá 250.000 euro (tương đương khoảng 6,6 tỷ đồng). Cách đây vài mùa giải, Do Chung Nguyen thuộc biên chế đội trẻ của Slavia Sofia. Sau đó, với sự thăng tiến vượt bậc, Do Chung Nguyen chơi tiền vệ trung tâm rất hay, có khả năng kiểm soát, cầm nhịp và chuyền bóng rất chính xác nên được đôn lên đội một.

Do Chung Nguyen có bố mẹ đều là người Việt Nam. Cầu thủ này đã có những trận đấu rất hay trong màu áo U19 rồi U21 Bulgaria. Ngay cả HLV Velizar Popov hiện đang dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa cũng từng đánh giá Do Chung Nguyen rất cao, coi đây là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Bulgaria hiện tại và đủ sức chơi cho ĐT Bulgaria trong tương lai gần.

Do Chung Nguyen (trái) từng chơi ở nhiều đội thuộc cấp độ trẻ của Bulgaria. Ảnh: SP

Vì Do Chung Nguyen mới chơi cho các đội trẻ của bóng đá Bulgaria, cầu thủ này vẫn có khả năng chơi cho các đội tuyển Việt Nam nếu được VFF và HLV Kim Sang-sik liên hệ. Do Chung Nguyen có trình độ chuyên môn đã được kiểm chứng và điều quan trọng là cầu thủ này có nguyện vọng chơi cho các đội tuyển Việt Nam hay không.

Dù mọi chuyện vẫn ở tình huống bỏ ngỏ, nhưng Do Chung Nguyen rõ ràng là một tài năng trẻ mà HLV Kim Sang-sik cần chú ý. Những sự liên hệ cần thiết có thể mang đến tác động quan trọng, để Do Chung Nguyen đưa ra quyết định trong tương lai gần, khi U22 Việt Nam đang hướng đến SEA Games 33 với mục tiêu giành huy chương vàng.