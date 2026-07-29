Tiền vệ Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran chia tay Bắc Ninh, gia nhập Trẻ PVF-CAND

Li-Sheng Eddie Tran gia nhập Trẻ PVF-CAND

Đây được xem là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Hưng Yên FC trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026. Li-Sheng Eddie Tran sinh ngày 11/6/1997 tại Thụy Điển, mang quốc tịch Thụy Điển. Eddie Tran có cha và mẹ đều là người Việt gốc Hoa nhưng nhập cư vào Thụy Điển trước khi anh chào đời.

Tiền vệ 29 tuổi trưởng thành từ các lò đào tạo Kulladals FF và BK Olympic trước khi lần lượt khoác áo nhiều CLB tại Thụy Điển như BK Olympic, FC Rosengard, Kvarnby IK, Varbergs BoIS, Kristianstad FC, Torns IF, Lunds BK và AFC Eskilstuna.



Li-Sheng Eddie Tran vừa gia nhập Trẻ PVF-CAND. Ảnh: Góc nhìn V.League.

Trong giai đoạn thi đấu tại Lunds BK, Eddie Tran có hơn 90 lần ra sân và được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng ở khu trung tuyến nhờ khả năng điều tiết nhịp độ, chuyền bóng và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Tháng 8/2025, Eddie Tran quyết định trở về Việt Nam đầu quân cho Bắc Ninh FC. Dù quãng thời gian gắn bó với đội bóng Kinh Bắc không kéo dài như kỳ vọng, tiền vệ Việt kiều này vẫn để lại những dấu ấn nhất định mỗi khi được trao cơ hội ra sân. Mùa giải vừa qua, anh có 16 lần ra sân tại giải hạng Nhất Quốc gia và ghi 2 bàn thắng.

Sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng kiểm soát bóng, phân phối bóng chính xác cùng tư duy chiến thuật hiện đại được tích lũy từ bóng đá Thụy Điển, Eddie Tran được đánh giá là mẫu tiền vệ phòng ngự có thể tạo sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Việc chuyển sang khoác áo Trẻ PVF-CAND được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp của cầu thủ Việt kiều này, nơi anh có thêm cơ hội thể hiện năng lực và khẳng định giá trị bản thân. Về phía Trẻ PVF-CAND, sự xuất hiện của Li-Sheng Eddie Tran không chỉ giúp gia tăng chiều sâu nơi tuyến giữa mà còn thể hiện tham vọng xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh ở mùa giải mới.