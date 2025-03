Số tiền xử phạt vi phạm giao thông tháng 3 giảm 537 tỷ đồng so với tháng 1, khi mới áp dụng Nghị định 168

Ngày 29/3, Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 3/2025 (từ ngày 15/2 đến ngày 14/3).

Trong thời gian này, toàn quốc xảy ra 1.312 vụ tai nạn giao thông, làm chết 730 người, bị thương 886 người. So với tháng 2, số vụ tai nạn giảm 304 vụ (-18,81%); giảm 152 người chết (-17,23%); giảm 245 người bị thương (-21,66%).

Cũng theo Bộ Công an, toàn quốc có 165.216 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 380,66 tỷ đồng; tạm giữ 35.107 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 2, giảm 101.334 vụ (-38,02%), số tiền phạt thu được giảm 244 tỷ đồng (-39,06%), giảm 40.596 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-53,63%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 3/2025. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài ra, toàn quốc xảy ra 222 vụ cháy, làm chết 3 người, 11 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 14,84 tỷ đồng. So với tháng trước giảm 116 vụ (-34,32%), giảm 3 người chết (-50,00%); tăng 7 người bị thương (+175,00%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 9,72 tỷ đồng (-39,58%).

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong tháng 1/2025 (bắt đầu áp dụng Nghị định 168 từ 1/1/2025), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 327.349 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 917,289 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 27.820 trường hợp; 28.762 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 1.823 ô tô, 93.766 mô tô. Nếu so sánh số tiền xử phạt vi phạm giao thông của tháng 3/2025, giảm 537 tỷ đồng so với tháng 1/2025.

Cảnh sát ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: X.H.

So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 48.160 trường hợp (-12,8%). Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 70.426 trường hợp, giảm 10.484 trường hợp (-13%); vi phạm tốc độ 73.043 trường hợp, giảm 1.545 trường hợp (-2,1%); người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 589 trường hợp, giảm 161 trường hợp (-21,5%); vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng 4.531 trường hợp, giảm 3.564 trường hợp (-44%); chở quá số người quy định 2.695 trường hợp, giảm 2.299 trường hợp (-46%);

Xử lý vi phạm phần đường, làn đường 11.572 trường hợp, giảm 5.097 trường hợp (-30,6%); không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 5.106 trường hợp, giảm 2.957 trường hợp (-36,7%); không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông 276 trường hợp, giảm 127 trường hợp (-31,5%); vi phạm về mũ bảo hiểm 33.193 trường hợp, giảm 10.362 trường hợp (-23,8%)...

Cục CSGT cho biết sau 1 tháng thực hiện Nghị định 168, tình hình tai nạn giao thông đường bộ đã có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề.