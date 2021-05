Tiếp đà thành công, Samsung tung Galaxy Tab S7 FE

Chiếc máy tính bảng này dường như là phiên bản đổi tên của “Galaxy Tab S7 Plus Lite” bị rò rỉ lần đầu tiên vào tháng 3/2021. Galaxy Tab S7 FE là phiên bản Fan Edition đầu tiên của một trong những máy tính bảng của Samsung. Trước đó, Samsung đã tung Galaxy Tab S7 Plus 12,4 inch lấy cảm hứng từ iPad Pro.

Mặc dù Galaxy Tab S7 FE có cùng kích thước màn hình 12,4 inch như Galaxy Tab S7 Plus cũ hơn, nhưng nó dường như đang sử dụng màn hình TFT LCD như Galaxy Tab S7 11 inch thay vì OLED có trên Galaxy Tab S7 Plus. Để cắt giảm chi phí khác, Samsung cũng mang đến cho sản phẩm chip 8 lõi Snapdragon 750G và RAM 4 GB. Sản phẩm cũng có bộ nhớ trong 64 GB định dạng UFS và có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Nó sử dụng giao diện người dùng One UI dựa trên Android 11. Galaxy Tab S7 FE cũng hỗ trợ 5G như bản cao cấp hơn.

Galaxy Tab S7 FE bao gồm một camera sau 8 MP và camera trước 5 MP. Một điểm cộng cho những ai phàn nàn về hướng camera trên iPad Pro chính là việc Galaxy Tab S7 FE có hướng ngang, hoàn hảo cho các cuộc gọi như trên Zoom. Để đảm bảo thời lượng sử dụng dài, máy đi kèm pin 10.090 mAh mà Samsung tuyên bố sẽ kéo dài đến 12 giờ qua LTE và 13 giờ phát lại video.

Sản phẩm đi kèm với bút S Pen tùy chọn cho các nhiệm vụ ghi chú như chuyển đổi chữ viết tay thành văn bản. Máy tính bảng này cũng có Samsung DeX, có thể thêm các phần tử giao diện theo phong cách Windows như thanh tác vụ, cửa sổ nhập và menu Start tự động khi gắn bàn phím.

Chiếc máy tính bảng mà Samsung vừa ra mắt hiện đã cho phép đặt hàng trước nhưng chỉ tại thị trường Đức, nơi máy có giá 649 EUR (18,3 triệu đồng) cho các phiên bản màu Bạc hoặc Đen.