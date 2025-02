Tiếp tục tinh gọn bộ máy ngành Công an

Tại Hội nghị Quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025 của Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), Ban Thường vụ Đảng ủy CATW yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các chi bộ trong CAND phải xác định việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an và Công an địa phương tinh gọn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Công an; là cuộc cách mạng về tổ chức để bộ máy lực lượng CAND thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Công an tại giao ban đầu Xuân Ất Tỵ. Ảnh Bộ Công an

Do đó, cần tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động: "Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu tại buổi Lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Cuốn sách có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn; là tư liệu quý báu phản ánh sinh động thành tựu và bài học kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói riêng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần quán triệt sâu sắc giá trị tư tưởng của Cuốn sách, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Không tổ chức các hoạt động vui Xuân ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác

Phát biểu tại Hội nghị giao ban Bộ đầu Xuân Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tinh thần khẩn trương, bắt tay ngay vào công việc theo chương trình, kế hoạch, các mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ, của Trung ương; tuyệt đối không tổ chức các hoạt động vui Xuân ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác.

Công các đơn vị, địa phương tập trung cao độ lực lượng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động lễ hội đầu Xuân của Nhân dân…

Triển khai quyết liệt các công tác giảm cầu ma túy; tổ chức thực hiện Nghị định 168... gắn với chủ động điều tiết hạn chế ùn tắc giao thông, các tuyến điểm giao thông trọng điểm, kiên quyết củng cố xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh; tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hoạt động sau dịp Tết…

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; tổ chức tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ nghỉ bù hợp lý, không để trống địa bàn, lơi lỏng công tác sau Tết…

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng

Phát biểu tại Lễ phát động "Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh" năm 2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, năm 2025 lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tổ chức triển khai tổ chức trồng cây tại tất cả Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng; trồng cây nào, tốt cây đó, nhất là tại các trụ sở mới được đầu tư xây dựng, trụ sở độc lập bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức cụ thể, sinh động, thiết thực đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng...