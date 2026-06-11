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Nhà đất
Thứ năm, ngày 11/06/2026 18:11 GMT+7

Tiết kiệm hàng năm chờ đợi, đón dòng tiền ngay ngày đầu nhận nhà với quỹ căn hoàn thiện tại Đảo Ngọc

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Mộc Mộc Thứ năm, ngày 11/06/2026 18:11 GMT+7
Ra mắt ngày 10/6, bộ sưu tập 502 tư dinh hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu. Số lượng giới hạn, pháp lý sở hữu lâu dài bên vịnh Nam Chơn cùng khả năng an cư, khai thác ngay khi nhận bàn giao giúp dòng sản phẩm này trở thành tài sản vừa khẳng định vị thế, vừa không lỡ nhịp thị trường và mang giá trị truyền đời.
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“Khẩu vị” của những người coi thời gian là tài sản quý giá nhất

Mới đây, tỷ phú Ken Griffin, nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel, đã bỏ ra hơn 450 triệu USD để gom 1 lượng lớn các biệt thự ven biển Palm Beach, thiết lập một “giang sơn” biệt lập. Tương tự, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cũng mạnh tay chi hàng trăm triệu USD cho các dinh thự độc bản tại hòn đảo của giới siêu giàu Indian Creek (Miami).

Điểm chung của những bộ óc kiệt xuất này là lựa chọn ngôi nhà đã được các bậc thầy kiến trúc chăm chút đến độ hoàn mỹ, nơi mọi trải nghiệm đều sẵn sàng để tận hưởng, bởi ở đỉnh cao của tháp tài sản, thứ duy nhất không thể tái tạo chính là thời gian.

Quỹ căn hoàn thiện tại Đảo Ngọc chỉ dành cho số ít những khách hàng có khát khao khẳng định vị thế.

Tại Việt Nam, khi tầng lớp tinh hoa ngày càng ưu tiên những tài sản hữu hạn và sẵn sàng khai thác, bộ sưu tập 502 tư dinh hoàn thiện tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) nổi lên như một lựa chọn khác biệt. Với pháp lý sở hữu lâu dài bên vịnh biển Nam Chơn và mức giá từ 12,4 tỷ đồng, dòng sản phẩm này cho phép chủ nhân đón đầu chu kỳ tăng trưởng ngay khi đại đô thị bước vào giai đoạn vận hành.

Chỉ chiếm chưa đầy 10% tổng nguồn cung của đại đô thị, đây là bộ sưu tập giới hạn với kiến trúc riêng biệt. Trong đó, nổi bật là ốc đảo nghỉ dưỡng riêng tư giữa tâm điểm giải trí sôi động tại Tropicana Village Resort, hay không gian giàu trải nghiệm với kiến trúc Coastal thanh lịch đề cao sự gắn kết cho các gia đình hiện đại tại Ocean Village.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc sàn Vision Realty nhận định:“Khách hàng sở hữu quỹ căn này không chỉ mua một thực thể vật lý hoàn chỉnh. Cái họ mua là quyền ưu tiên và khẳng định vị thế trong xã hội”.

Tận hưởng ngay, khai thác sớm

Từng mất gần một năm ròng rã để hoàn thiện một căn biệt thự gần biển Mỹ Khê, ông Hoàng Minh Tuấn, một doanh nhân tại Đà Nẵng đang tìm hiểu một căn hoàn thiện, cho biết: “Việc tự triển khai từ thiết kế, thi công đến việc kiểm soát chất lượng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự hiện diện của chủ sở hữu. Không phải ai cũng muốn đánh đổi quỹ thời gian quý giá của mình cho những việc như vậy”, ông Tuấn nói thêm.

502 căn hoàn thiện là sản phẩm hoàn hảo cho giới tinh hoa với kiến trúc và nội thất được tuyển chọn kĩ lưỡng đến từng chi tiết.

Nhận định này cũng phản ánh thực tế của nhiều khách hàng đến từ Hà Nội, TP.HCM hay cộng đồng Việt kiều. Với họ, khoảng cách địa lý khiến việc theo sát tiến độ thi công, kiểm soát chất lượng hay xử lý các phát sinh trong quá trình hoàn thiện trở thành một bài toán phức tạp, cùng chi phí phát sinh có thể lên đến 30 - 40%. Do đó, sản phẩm hoàn thiện là lựa chọn tối ưu hơn cả.

Trong bộ sưu tập hoàn thiện tại Đảo Ngọc, mỗi tư dinh là một sản phẩm được giám tuyển kỹ lưỡng về kiến trúc, thẩm mỹ và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng. Từ hệ kính rộng mở đón trọn tầm nhìn vịnh biển, những đường nét thiết kế được hoàn thiện chỉn chu cho đến không gian nội thất đồng bộ theo chuẩn quốc tế, mọi chi tiết đều được sắp đặt nhằm tạo nên sự cân bằng giữa công năng, cảm xúc và phong cách sống. Đây không chỉ là sự xa xỉ của chất lượng hoàn thiện, mà còn là sự xa xỉ của tính sẵn sàng, nơi chủ nhân có thể bắt đầu kỳ nghỉ đầu tiên cùng gia đình ngay trong ngày nhận nhà.

Không dừng lại ở chất lượng bàn giao, những chủ nhân có nhu cầu khai thác tài sản có thể ủy thác vận hành cho Vinpearl để có dòng tiền ngay. Theo đó, chủ đầu tư cam kết tiền thuê lên đến 21% trong 3 năm, mở ra cơ hội khai thác dài hạn dựa trên nguồn khách khổng lồ từ trung tâm Đà Nẵng, Huế, Hội An cùng với sự cộng hưởng dòng khách, chuyên gia, lực lượng lao động từ siêu cảng Liên Chiểu hay Khu thương mại tự do FTZ.

Đặc biệt, thời điểm bàn giao dự kiến vào cuối năm 2027 sẽ khớp nhịp hoàn hảo với cột mốc hoàn thiện của VinWonders, các resort 5 sao, phố đi bộ Emerald Boulevard và công viên Bách Thảo, công viên Đảo Ngọc… giúp chủ nhân sẵn sàng đón đầu ngay chu kỳ khai thác du lịch đầu tiên.

Công viên Đảo Ngọc mang đến không gian sống nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp cho cư dân.

Ở lớp tài sản cao nhất, giá trị không được đo bằng những biến động ngắn hạn của thị trường mà bằng khả năng lưu giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ. Với số lượng hữu hạn, vị trí độc tôn bên vịnh Nam Chơn, chất lượng hoàn thiện đồng bộ cùng tiềm năng khai thác ngay khi bàn giao, bộ sưu tập 502 tư dinh tại Đảo Ngọc hội tụ đầy đủ những yếu tố của một tài sản sưu tầm dành cho giới tinh hoa, nơi giá trị sống, giá trị đầu tư và giá trị kế thừa cùng song hành theo thời gian.

Chính sách ưu đãi cho quỹ căn hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc:

- Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, “khóa trần” lãi suất 9%/năm 24 tháng tiếp theo;
- Ưu đãi thanh toán sớm 15%;
- Cam kết thuê lên đến 21% trong 3 năm;
- Ưu đãi Early Bird:
+ Ưu đãi 1% cho 100 căn đầu tiên ký thủ tục đúng hạn;
+ Ưu đãi 1% cho 100 khách hàng Đà Nẵng/ Huế đầu tiên;
+ Ưu đãi 1% cho khách hàng mua từ căn thứ 2 trở lên.
Voucher Vinmec trị giá 100 triệu đồng hoặc voucher nghỉ dưỡng Vinpearl 5 đêm;
Miễn phí quản lý 2 năm;
Linh hoạt lựa chọn mua gói nội thất theo nhu cầu;
Ưu đãi dành cho thành viên VinClub lên đến 0,9%.

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