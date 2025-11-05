Tiết lộ 3 phương án Mỹ tấn công Venezuela

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang. Ảnh Sputnik

“Kịch bản thứ nhất là đề xuất tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự với mục đích tước đoạt sự hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Venezuela Maduro. Cách tiếp cận thứ hai xem xét việc Washington triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt, chẳng hạn như đơn vị ‘Delta’ của lục quân hoặc Đội đặc nhiệm SEAL số 6 của Hải quân Mỹ (có biệt danh là “Hải cẩu”) để bắt hoặc ám sát ông Maduro”, bài viết cho hay.

Kịch bản thứ ba bao gồm việc đưa các lực lượng chống khủng bố của Mỹ vào Venezuela để thiết lập quyền kiểm soát các đường băng sân bay và ít nhất một phần các mỏ dầu cùng cơ sở hạ tầng của Venezuela.

Tờ báo lưu ý rằng hai phương án sau mang nhiều rủi ro hơn đối với lực lượng Mỹ trên bộ và dân thường, đặc biệt nếu các phương án này được triển khai trong khu vực đô thị.

Các nhà chỉ trích đối với cách tiếp cận đầu tiên nhấn mạnh rằng không kích có thể phản tác dụng và cho phép Tổng thống Venezuela Maduro tập hợp sự ủng hộ xung quanh mình. Trong trường hợp lựa chọn loại bỏ về thể xác Tổng thống Venezuela, Washington sẽ cố gắng lách các lệnh cấm ám sát lãnh đạo nước ngoài bằng cách tuyên bố rằng ông Maduro là “Người cầm đầu một băng nhóm khủng bố và buôn bán ma túy”, bài báo nhận định.

Trong vài tuần gần đây, Mỹ nhiều lần sử dụng lực lượng vũ trang để tiêu diệt các xuồng cao tốc ở vùng biển Caribbean bị cáo buộc đã chở ma túy. Theo tuyên bố của nhà chức trách, các chiến dịch như vậy được tiến hành nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy.

Do đó, quan hệ giữa Caracas và Washington đã trở nên căng thẳng đáng kể. Nhà Trắng cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại nước cộng hòa này nhằm làm mất ổn định chính quyền của ông Nicolás Maduro. Và Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi đã công bố mức tiền thưởng 50 triệu đô la cho thông tin giúp bắt giữ ông Maduro. Bài báo khẳng định rằng Tổng thống Venezuela “dùng các tổ chức khủng bố để chuyển ma túy vào Mỹ”.